سرپرست حوادث دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری از افزایش مزاحمتهای تلفنی برای اورژانس ۱۱۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عسگری گفت: بر اساس آمار ثبتشده، مزاحمتهای تلفنی با سامانه اورژانس پیش بیمارستانی در دو هفته اول مهرماه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۴۶ درصدی مواجه شدهاست.
وی گفت:در همین بازه زمانی، مجموعاً ۷هزار و ۸۰۲ تماس با اورژانس برقرار شده که از این تعداد، ۱هزار و ۷۵۴ مورد منجر به اعزام آمبولانس و ارائه خدمات پیش بیمارستانی گردیده وبه ۶۲۷ تماس تلفنی مشاورههای لازم پزشکی انجام شده است.
سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی استان گفت: از جمله مأموریتهای انجامشده در این مدت میتوان به انتقال ۱۲۰ بیمار قلبی، ۶۳ بیمار تنفسی، یک مورد غرقشدگی و یک مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن اشاره کرد.
وی یادآور شد: مزاحمتهای تلفنی نهتنها منابع اورژانس را بیجهت درگیر میکنند، بلکه میتوانند جان بیماران واقعی را به خطر بیندازند. از شهروندان محترم درخواست میشود در تماس با اورژانس، مسئولیتپذیر و دقیق عمل کرده و از تماسهای غیرضروری و مزاحمتهای تلفنی جداً خودداری کنند.