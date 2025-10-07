به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ۱۵ مهر سال ۱۴۰۲ دنیا شاهد عملیات نظامی نیرو‌های حماس علیه اسرائیل در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار فلسطینیان و هتک حرمت مسجد الاقصی بود. به همین مناسبت برنامه زنده ائویمیز با دعوت از مرتضی سلیمانی، کارشناس مسائل سیاسی به این واقعه مهم نظامی_ سیاسی، دستاورد‌ها و اهمیت آن و در ادامه به مشکلات پیش روی دولت رژیم صهیونیستی پرداخت.

پخش بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت عملیات طوفان الاقصی و میان برنامه‌های حماسی از دیگر بخش‌های برنامه امروز بود.

در بخش دیگر این برنامه ناصر علیزاده، خیری که همه کودکان را همچون فرزندان خود لایق بهترین‌ها می‌داند، مخاطبان را با دنیای مدرسه سازی، اهمیت نوسازی مدارس و تاثیر آن بر نگرش دانش آموزان آشنا کرد.

در بخش آموزش صنایع دستی نیز کارشناس هنری برنامه، گلیم بافی را به مخاطبان آموزش داد.

برنامه ترکیبی ائویمیز به تهیه‌کنندگی بیتا کاروان ثانی و اجرای مرضیه شاهی شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت ۱۰:۳۰ به مدت ۶۰ دقیقه با دو بخش کارشناسی، آشپزی آموزش صنایع دستی، گفت‌و‌گو با خانواده موفق استانی، پرورش گل و گیاه، معرفی کتاب و میان برنامه‌های مناسبتی پخش می‌شود.