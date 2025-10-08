به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس بهزیستی شهرستان صالح‌آباد گفت: این کمک‌ها با همراهی خیران نیک‌اندیش، در قالب بسته‌های لوازم‌ تحریر، کیف، کفش و دیگر اقلام ضروری برای دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی و خانواده‌های کم‌ بضاعت تأمین و توزیع شده است.

زری صادقی افزود: هدف اصلی ما از این اقدام، تضمین دسترسی عادلانه تمامی کودکان به ابزار‌های آموزشی و جلوگیری از بازماندن آنان از تحصیل به‌دلیل فقر مادی است.

در قالب این پویش مردمی همه حاضر بیش از ۵۰۰ بسته لوازم‌ تحریر بین دانش‌آموزان توزیع شد که هر بسته شامل کوله‌پشتی، جامدادی، دفتر، خودکار، روپوش مدرسه و دیگر ملزومات تحصیلی بود.