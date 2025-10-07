به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات، سیستم ‎‌های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع پس از چهار روز برگزاری با حضور شرکت‌هایی از چهار قاره جهان و استقبال چشمگیر مخاطبان ومقامات دولتی، به خط پایان رسید.

این رویداد با حضور و مشارکت صد‌ها شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار شد، و در طول روز‌های برگزاری نمایشگاه، تعداد زیادی از مقامات دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فعلان اقتصادی و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان از آن بازدید کردند.

در طول روز‌های برپایی نمایشگاه، سالن‌ها و غرف‌های محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران شاهد حضور دور از انتظار مخاطبان نمایشگاه حوزه تاسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی بود. این استقبال به حدی بود که تردد داخل سالن‌های نمایشگاه به سختی صورت می‌گرفت و داخل غرفه‌ها نیز، مسولان شرکت‌ها در حال گفت‌و‌گو با بازدیدکنندگان و عقد قرداد‌های تجاری بود.

در این مدت، چند هیئت تجاری و بازرگانی از کشور‌های منطقه از جمله کشور‌های پاکستان، هند و افغانستان، در نمایشگاه حضور یافتد و از غرفه‌ها و سالن‌ها بازدید کردند.

این هیئت‌ها ضمن حضور در سالن‌ها و غرفه‌های نمایشگاه و آشنایی با پیشرقت‌ها و تولیدات شرکت‌های ایرانی، با تولیدکنندگان و صاحبان صنایع تاسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی کشورمان وارد مذاکرات بازرگانی شدند.

در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات بیش از ۴۵۰ شرکت داخلی و خارجی از ایران و چهارده کشور جهان حضور و مشارکت دارند و نوین‌ترین صنایع، تجهیزات و تولیدات خود را ارائه و در معرض دید مخاطبان قرار داده بودند.

دکتر عبدالکریم جلالی، رئیس ستاد برگزاری این نمایشگاه از استقبال کشور‌های مختلف جهان برای حضور در این نمایشگاه خبر داد و گفت: در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران بیش از ۱۳۰ برند و ۷۴ شرکت خارجی از کشورهای؛ سوئیس، لهستان، کانادا، ترکیه، آلمان، ایتالیا، انگلستان، فرانسه، چین، دانمارک، تایلند، جمهوری چک، کره جنوبی و ژاپن حضور و مشارکت داشتند.

رئیس ستاد برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات افزود: حضور شرکت‌های دانش بنیان و استارتآپی یکی از مهمترین رویکرد‌های برگزاری نمایشگاه بین المللی تاسیات است و بر این اساس در نمایشگاه امسال، بیش از یکصد و پنجاه شرکت دانش بنیان حضور داشته و محصولات خود را ارائه کرده بودند.

جلالی اضافه کرد: کالا‌های ارائه شده در این نمایشگاه در پنج بخش تولید کنندگان تجهیزات سرمایشی و سردخانه‌ای و تهویه شامل چیلر، سردخانه، برج خنک کننده و فن کویل، تولیدکنندگان تجهیزات گرمایشی شامل دیگ، مشعل، رادیاتور، پکیج و غیره، تولیدکنندگان تجهیزات تأسیسات شامل شیر آلات، لوله و اتصالات، پمپ و فیلتر رسوب زدا‌ها شیر‌های برقی، تولیدکنندگان لوازم برقی و الکترونیکی شامل تابلو برق، لوازم و تجهیزات کنترل ایمنی و تجهیزات جانبی و خدمات شامل عایق ها، مواد اولیه فلزی و غیر فلزی، انرژی‌های نو و ... بود.

وی افزود: اطلاع رسانی از آخرین دستاورد‌ها و تکنو لوژی صنعت تاسیسات و صنایع وابسته، ارتقاء تولیدات داخلی، توسعه صادرات، اشتغالزایی، ارائه توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی، افزایش تولید و صادرات، بومی سازی صنایع مختلف با استفاده از جدیدترین پیشرفت‌های روز این صنعت، برخی از اهداف برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات بود.

عضو هیئت رئیسه انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه‌ها خاطرنشان کرد: همه کشور ها‌ی همسایه مشتری محصولات تاسیسات ایرانی هستند؛ همچنین کشور‌های اروپایی از قدیم مشتری محصولات بوده و اکنون نیز با وجود محدویت‌ها، صادرات به این کشور‌ها وجود دارد. کشور روسیه هم یکی از مهم‌ترین مشتریان محصولات صنعت تاسیسات ایران محسوب می‌شود.