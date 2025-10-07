پخش زنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از محکومیت ۱۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریالی متخلفان اقتصادی از ابتدای امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حسین نجف زاده گفت: از ابتدای امسال شعب تعزیرات حکومتی استان به ۱۳ هزار و ۸۳ فقره پرونده در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان رسیدگی کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: از این تعداد پرونده هشت هزار و ۹۰۵ فقره در بخش کالا و خدمات، سه هزار و ۵۵۵ فقره در بخش قاچاق کالا و ارز و ۶۲۳ فقره مربوط به حوزه بهداشت، دارو و درمان میباشد که در مجموع رسیدگی به این پروندهها متخلفان اقتصادی به پرداخت ۱۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
نجف زاده همچنین از صدور مجازاتهای غیر نقدی از قبیل ضبط کالاها و ارز قاچاق و خودروهای حامل کالای قاچاق، تعطیلی و پلمپ واحدهای متخلف، نصب پارچه و ممهور نمودن پروانه واحدهای متخلف به مهر تخلف، حبس بدل از جزای نقدی برای برخی از متخلفان خبر داد.
به گفته وی واحدهای گشت مشترک سیار تعزیرات حکومتی با حضور دستگاههای نظارتی و متولیان بازار از ابتدای امسال ۱۶۵۱ اکیپ گشت تشکیل و از تعداد ۹ هزار و ۶۴۵ واحد بازرسی و در این تعداد از بازرسی به سه هزار و ۷۶۷ واحد صنفی پرونده تخلفاتی تشکیل و متخلفان به پرداخت ۲۰۹ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.