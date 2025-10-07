پخش زنده
وضعیت فعالیت بانکهای استان کرمانشاه در روزهای پنجشنبه مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه گفت: بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی استان، بانکهای عامل استان میتوانند در روزهای پنجشنبه تا سقف ۷۰ درصد نیروی انسانی خود را به صورت دورکاری بکارگیری کنند و بقیه در قالب شعب منتخب به فعالیت و خدماترسانی بپردازند.
جلیل بالایی افزود: اجرای این مصوبه باید به گونه ای باشد که هیچ وقفهای در ارائه خدمات بانکی ایجاد نشود و دسترسی مناسب به شعب فعال همچنان حفظ شود.
به گفته وی، اجرای این مصوبه تا ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت و هدف آن مدیریت مصرف انرژی، حمایت از خانوادهها و رفاه کارکنان در کنار حفظ کیفیت خدماترسانی است.