چرخاب از روستاهای توابع دهستان رستاق شهرستان اشکذر است که به داشتن مردمی سختکوش شهرت دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مردم این روستا به سختکوشی در برخی فعالیتها زبانزد بوده و شغل اکثر آنان کشاورزی است.
کاهش منابع آبی سبب شده تا کشت گلخانهای در این روستا گسترش یابد و بر این اساس بیشتر کشاورزان گلخانه دار این روستا به کاشت انواع سبزی و صیفی جات پرداخته که بخش عمدهای از این محصولات صادر میشود.
در کنار این محصولات گلخانهای نیز پسته یکی از محصولات باغی روستا به شمار میآید و پسته کاران این روزها همانند سایر مناطق در حال برداشت محصول خود هستند.
اما آنچه موجب آوازه این روستا شده است، مراکز پرورش اسب به شمار میآید. بیش از ۵۰ مرکز پرورش اسب در این روستا فعالیت میکنند و این سبب شده تا مسابقات زیبایی اسب نیز در این روستا برگزار شود.