به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی، گفت: پرونده قاچاق هزار و ۶۰ عدد دهان باز دندانپزشکی به ارزش ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خوی رسیدگی شد.

حسین نجف زاده افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط تجهیزات کشف شده متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته وی عوامل انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی ایواوغلی شهرستان خوی محموله قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس مسیر استانبول به تهران کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.