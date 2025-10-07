استاندار قزوین در این جلسه با اشاره به لزوم تسریع در اتمام پروژه‌های معوقه (مانند مدارس آبیک و نرجه)، بر هدایت هوشمندانه سرمایه‌های خیرین به سمت نیازهای واقعی و اولویت‌بندی ساخت مدارس در مناطق دارای تراکم بالای دانش‌آموز تأکید کرد و خواستار توسعه هنرستان‌ها با همکاری صنایع شد.

اصغری، مدیرکل آموزش و پرورش هم با تأکید بر اهمیت افزایش مشارکت مردمی و خیرین به عنوان موتور محرکه توسعه عدالت آموزشی و یکسان‌سازی دسترسی به امکانات در شهر و روستا، به ارائه آمار عملکرد پرداخت.

وی اعلام کرد: در حال حاضر ۱۴۶ طرح آموزشی/پرورشی شامل مدرسه، سالن ورزشی، نمازخانه و کانون در دست احداث است. همچنین، ۲۸ مدرسه در مهرماه امسال به بهره‌برداری رسیده و ۳۶۶ طرح تجهیز و بهسازی مدرسه در قالب طرح شهید عجمیان تابستان امسال تکمیل شده است.

گزارش مشکلات پروژه‌های نیمه‌تمام و گلایه از تعلل

در ادامه این جلسه، گزارش جامعی از مشکلات پروژه‌های نیمه‌تمام ارائه شد که نشان‌دهنده چالش‌های جدی در روند اجرایی بود.

مسئول پروژه لوشکان از خلف وعده در تکمیل آن گلایه کرد. مدرسه ۶ کلاسه دو طبقه که با مشارکت خیرین ساخته شده، متأسفانه پس از چهار سال همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.

مدرسه ۶ کلاسه شهید رحیمی نرجه هم تنها دبیرستان پسرانه منطقه است، فرسوده بوده و با وجود کمک هزار نفری اهالی و مشارکت مردمی، فقط در مرحله کلنگ‌زنی باقی مانده است و خواستار تسریع در اجرای آن از سوی استاندار شدند.

پروژه‌های : مدرسه ۱۲ کلاسه در شهرک بعثت آبیک ؛ عملیات آن از سال ۹۶ آغاز شده، همچنان در مرحله نازک‌کاری مانده است. همچنین خیر الوند وعده ساخت هنرستان در این شهرستان را داده است.

وضعیت مشابهی در پونک قزوین وجود دارد که نازک‌کاری ۲ مدرسه از سال ۱۴۰۱ باقی مانده است؛ خیر پروژه اعلام کرده در صورت همکاری سریع‌تر، آمادگی ساخت مدارس بیشتری را دارد.

تأکید استاندار بر اولویت‌بندی و همکاری صنایع

استاندار در واکنش به گزارش‌ها، خطاب به مدیر کل آموزش و پرورش و نوسازی، بر لزوم تسریع در حل مسائل ساده پروژه‌های آبیک تأکید کرد. وی همچنین با نگاهی اقتصادی، از صنایع مستقر در استان خواستار ساخت هنرستان در کنار واحدهای تولیدی برای تربیت نیروی ماهر مورد نیاز بازار کار شد.

مهم‌ترین نکته‌ای که استاندار در خصوص مشارکت خیرین مطرح کرد، لزوم اولویت‌بندی بر اساس نیاز واقعی بود. وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری خیران باید بر اساس تراکم دانش‌آموزی بالا صورت گیرد، نه ساخت مدرسه در مناطقی با تعداد کم دانش‌آموز، تا عدالت آموزشی به طور ملموس اجرا شود.»

چالش مدارس تک نفره و توسعه آموزش شبانه‌روزی

در همین راستا، اصغری مدیرکل آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر ۱۰ مدرسه در استان با شرایط بسیار کم‌جمعیت (شامل یک دانش‌آموز و یک معلم) اداره می‌شوند و بر لزوم کار بر روی استقبال دانش‌آموزان از مراکز شبانه‌روزی تأکید کرد.

در این جلسه گفته شد در روستای یمق اوج، عملیات ساخت مدرسه با اتکا به کمک‌های اولیای همه مدارس منطقه آغاز شده است که نشان‌دهنده مشارکت‌های خرد مردمی در کنار خیرین بزرگ است.