به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با گرامیدشت هفته پرشکوه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، فرمانده سپاه حضرت روح‌الله به صورت میدانی در محل خدمت کارکنان خدوم، ایثارگر و پرتلاش فراجا گفت: اگر بخواهیم فرماندهی کل انتظامی را در یک تعریف بگنجانیم، به حق باید گفت پلیس دایرة‌المعارفی از واژه‌های اقتدار، اخلاق، مظلومیت و شجاعت است؛ این مجموعه الهی در سخت‌ترین شرایط، با تکیه بر ایمان و تعهد، جان خود را سپر بلای امنیت و آسایش جامعه قرار می‌دهد.

سردار مرتضی عمومهدی با اشاره به هوشمندی کارکنان فراجا، افزود: کارکنان فراجا با بصیرت کامل در برابر توطئه‌های دشمنان و جریانات معاند ایستاده‌اند و هرگونه تلاش برای برهم زدن نظم عمومی و امنیت اجتماعی را قاطعانه خنثی می‌کنند.

او گفت: خدمات پلیس تنها محدود به مقابله با جرائم نیست، بلکه در حفظ حریم خانواده، ارزش‌های اخلاقی و امنیت روانی جامعه نیز نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند.

سردار عمومهدی با تاکید بر لزوم وحدت و هم‌افزایی حداکثری میان سپاه و فراجا، افزود: سپاه و فراجا دوشادوش یکدیگر در عرصه‌های مختلف دفاعی، امنیتی، اجتماعی و امدادی هستند، همراه مردم هستند و دشمنان ما از این وحدت و همدلی هراس دارند؛ ما نیز باید با تعمیق این روابط، امنیت جامعه ایران اسلامی را فراهم کنیم.