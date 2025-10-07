فرمانده سپاه حضرت روحالله: فراجا دایرهالمعارفی از اقتدار، اخلاق و مظلومیت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با گرامیدشت هفته پرشکوه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، فرمانده سپاه حضرت روحالله به صورت میدانی در محل خدمت کارکنان خدوم، ایثارگر و پرتلاش فراجا گفت: اگر بخواهیم فرماندهی کل انتظامی را در یک تعریف بگنجانیم، به حق باید گفت پلیس دایرةالمعارفی از واژههای اقتدار، اخلاق، مظلومیت و شجاعت است؛ این مجموعه الهی در سختترین شرایط، با تکیه بر ایمان و تعهد، جان خود را سپر بلای امنیت و آسایش جامعه قرار میدهد.
سردار مرتضی عمومهدی با اشاره به هوشمندی کارکنان فراجا، افزود: کارکنان فراجا با بصیرت کامل در برابر توطئههای دشمنان و جریانات معاند ایستادهاند و هرگونه تلاش برای برهم زدن نظم عمومی و امنیت اجتماعی را قاطعانه خنثی میکنند.
او گفت: خدمات پلیس تنها محدود به مقابله با جرائم نیست، بلکه در حفظ حریم خانواده، ارزشهای اخلاقی و امنیت روانی جامعه نیز نقشی بیبدیل ایفا میکند.
سردار عمومهدی با تاکید بر لزوم وحدت و همافزایی حداکثری میان سپاه و فراجا، افزود: سپاه و فراجا دوشادوش یکدیگر در عرصههای مختلف دفاعی، امنیتی، اجتماعی و امدادی هستند، همراه مردم هستند و دشمنان ما از این وحدت و همدلی هراس دارند؛ ما نیز باید با تعمیق این روابط، امنیت جامعه ایران اسلامی را فراهم کنیم.