پخش زنده
امروز: -
مدیرکل حفاظت محیطزیست آذربایجانغربی گفت: مجموع اعتبارات ملی و استانی تخصیصیافته به این ادارهکل در سال جاری با پیگیری و تعامل استاندار با مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست، نسبت به سال گذشته رشد ۲۴۲ درصدی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل حفاظت محیطزیست آذربایجانغربی گفت: مجموع اعتبارات ملی و استانی تخصیصیافته به این ادارهکل در سال جاری با پیگیری و تعامل استاندار با مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست، نسبت به سال گذشته رشد ۲۴۲ درصدی داشته است.
حجت جباری افزود: اعتبارات ملی و استانی تخصیصیافته در سال گذشته ۱۶۸ میلیارد ریال بوده که این رقم در سال جاری به ۵۷۵ میلیارد ریال افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: بررسی اعتبارات ابلاغی بیانگر عزم جدی دولت چهاردهم برای حل چالشهای محیطزیستی در این منطقه است.
جباری در تشریح طرحهای شاخص اجرایی با استفاده از این اعتبارات گفت: این منابع مالی در راستای رسالتهای سازمان حفاظت محیط زیست و برای اجرای پروژههای مهم استانی هزینه میشود.
وی ادامه داد: از جمله این طرحها میتوان به ایجاد زیرساختهای لازم برای حمایت از گونههای در معرض خطر انقراض، اجرای طرحهای حفاظت و احیای تالابهای استان، ارتقای سختافزاری و نرمافزاری یگان حفاظت بهمنظور افزایش توان عملیاتی محیطبانان در مواقع بحران، تعمیر و تجهیز پاسگاههای حفاظتی، ارتقای کمی و کیفی ایستگاههای سنجش آلودگی محیطی و تقویت ناوگان خودرویی ادارهکل برای بهبود پایش و کنترل عرصههای طبیعی استان اشاره کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: این اقدامات زیرساختی گام بلندی در جهت تحقق مأموریتهای حفاظتی و ارتقای شاخصهای محیطزیستی در استان محسوب میشود و برنامهریزی لازم برای تداوم این روند در سالهای آینده نیز در دستور کار قرار دارد.
آذربایجانغربی یکی از استانهای مرزی کشور با ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسایه است. کوهستانی و جنگلی بودن این استان، شرایط ویژهای را از نظر زیستمحیطی فراهم کرده و موجب تنوع کمنظیر گونههای جانوری و گیاهی در آن شده است.
از جمله مناطق شاخص حفاظتشده در استان میتوان به منطقه حفاظتشده مراکان در شمال، جنگلهای میرآباد سردشت و دریاچه ارومیه اشاره کرد.