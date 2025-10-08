یک کشته و ۱۵ مصدوم در حادثه رانندگی در محور تربت جام به فریمان

یک کشته و ۱۵ مصدوم در حادثه رانندگی در محور تربت جام به فریمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی تربت جام گفت: این حادثه روز گذشته بر اثر واژگونی یک دستگاه وانت نیسان در محدوه پمپ بنزین کاریزنو رخ داد که بلافاصله آمبولانسهای اورژانس ۱۱۵ و اتوبوس اورژانس تربت جام به محل حادثه اعزام شدند.

لطفی افزود: یک نفر از مصدومان بر اثر شدت جراحات در صحنه حادثه جان باخت و امدادگران پس از انجام اقدامات درمانی در صحنه ۱۰ مصدوم را به بیمارستان سجادیه و ۵ مصدوم را به بیمارستان حضرت زهرا (س) فریمان انتقال دادند.

کارشناسان پلیس در حال بررسی علت حادثه هستند.