مسئول منطقه حفاظت‌شده مراکان گفت: با همکاری مأموران مرزبانی آذربایجان شرقی، شهر جلفا و مأمورین یگان حفاظت محیط زیست منطقه حفاظت‌شده مراکان، چند صیاد غیرمجاز شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مجید خدابخش افزود: در پی انجام گشت و کنترل‌های مشترک میان مأموران مرزبانی جلفا و نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست، چند صیاد غیرمجاز که اقدام به صید غیرقانونی در محدوده منطقه حفاظت‌شده مراکان کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند. در این عملیات، تعدادی تور ماهیگیری و مقادیری ماهی صیدشده کشف و ضبط شد.

وی افزود: صیادان متخلف پس از تشکیل پرونده جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند. همچنین ماهیان زنده‌ی صیدشده دوباره به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شدند.