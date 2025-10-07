پخش زنده
امروز: -
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی که مرداد ۱۴۰۴ از سوی رئیسجمهور ابلاغ شد، پس از استقرار کامل بستر اجرایی و اعلام رسمی وزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز خواهد شد.
مهدی موحدیبکنظر در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گفت: قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی پس از ابلاغ رئیسجمهور و انتشار در روزنامه رسمی، لازمالاجراست، اما برای وصول این نوع مالیات، قانونگذار شرطی را در نظر گرفته و آن، استقرار بستر اجرایی است.
وی افزود: طبق مفاد قانون، بیست ماه پس از لازمالاجرا شدن، به سازمان امور مالیاتی و دستگاههای مرتبط از جمله بانک مرکزی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی نیروی انتظامی فرصت داده شده تا مقدمات اجرایی این قانون را فراهم کنند.
موحدیبکنظر تأکید کرد: تا زمانی که این بستر اجرایی بهطور کامل ایجاد نشود، سازمان امور مالیاتی مجاز به وصول مالیات بر سوداگری و سفتهبازی نخواهد بود.
وی تصریح کرد: پس از استقرار زیرساختهای لازم، وزیر امور اقتصادی و دارایی زمان آغاز اجرای رسمی قانون را بهصورت عمومی اعلام خواهد کرد و از آن پس، فرآیند وصول مالیات بر سوداگری وارد مرحله عملیاتی میشود.