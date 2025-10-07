نیرو‌های حماس در۷ اکتبر سال ۲۰۲۳، درعملیاتی موسوم به طوفان‌الاقصی حماسه‌ای تاریخی در نبرد علیه اسرائیل به پا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در روز ۷ اکتبر ۲۰۲۳، نیرو‌های مقاومت فلسطین به رهبری حماس عملیاتی بزرگ و بی‌سابقه موسوم به «طوفان الاقصی» را علیه رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی آغاز کردند. این عملیات که با شلیک هزاران راکت و نفوذ زمینی به چندین نقطه مرزی همراه بود، رسانه‌های اسرائیلی آن را بزرگ‌ترین شکست در تاریخ این رژیم توصیف کردند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده و اظهارات سربازان اسیرشده، «طوفان الاقصی» بیش از یک سال برنامه‌ریزی و تدارک دیده شده بود. فرماندهان برجسته‌ای همچون محمد ضیف و یحییٰ سنوار، که سال‌ها در زندان اسرائیل اسیر بودند، از طراحان اصلی این عملیات محسوب می‌شوند.

این رویداد نقطه عطفی در تحولات منطقه بود که بار دیگر امید و انگیزه مقاومت فلسطینی را زنده کرد و وجدان‌های خفته یاری رساند. پیامد‌های این عملیات تا امروز همچنان در مناسبات سیاسی و امنیتی منطقه تأثیر دارد و موجب بازتعریف معادلات قدرت در خاورمیانه شده است.