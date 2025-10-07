پخش زنده
امروز: -
یک سر تمساح سرگردان در روستای درگس شهرستان دشتیاری زندهگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما الهام آبتین، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان گفت: در پی گزارشهای مردمی مبنی بر مشاهده یک سر تمساح سرگردان در اطراف مناطق مسکونی روستای درگس از توابع بخش باهوکلات شهرستان دشتیاری، محیطبانان شهرستان دشتیاری بلافاصله به محل اعزام شدند.
آبتین بیان کرد: پس از بررسی وضعیت منطقه و با همکاری اهالی روستا، تمساح زندهگیری شد.
این تمساح پس از تیمار و ثبت اطلاعات بیومتریک، به ایستگاه تحقیقاتی ریکوکش منتقل شد.
تمساح زنده گیری شده دارای جنسیت ماده و طول بدن ۲۲۵ سانتیمتر بوده است.
این اقدام نشاندهنده اهمیت حفاظت از گونههای جانوری و همکاری مردم محلی در حفظ تعادل زیست بوم است.