ملی پوش وزنه برداری ایران گفت: با اتفاقاتی که برای سایر وزنه برداران رخ داد ادامه مسابقات را دست کم گرفتم و شانس مدال را از دست دادم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ایلیا صالحی پور وزنه بردار دسته ۸۸ کیلوگرم ایران بعد از نمایش خوب در رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ فورده گفت: سطح مسابقات خوب بود. با توجه به آسیب دیدگی که از ناحیه مچ داشتم توانستم خودم را سریع جمع و جور کنم و با تمرینات پرفشاری که زیر نظر کادرفنی انجام دادم توانستم خودم را برسانم. در حرکت دو ضرب میتوانستم مدال بگیرم ولی با توجه به فاصلهای که میان وزنه زدن افتاد و اتفاقات خوبی که در جدول برایم رقم خورد کمی ۲۰۲ کیلوگرم را دست کم گرفتم. کمی هم بدنم یاری نکردم.
صالحی پور گفت: ان شاالله در مسابقات بعدی و کشورهای اسلامی جبران میکنم. به جرات میگویم که این مسابقات خیلی برایم تجربه شد که دیگر بی دلیل وزنه را نیندازم و قول مدال در رقابتهای بعدی را به مردم میدهم.
او در پایان گفت: ان شاالله تمرینات را به خوبی انجام میدهم و بهترین وزنهها را میزنم. درنگ نمیکنم و تمرینات را پرقدرت ادامه میدهم و حقم را میگیرم.