پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه دستاوردهای فناورانه علوم اسلامی و انسانی دیجیتال از امروز تا پنجشنبه ۱۷ مهر در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور قم برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسئول نمایشگاه با اشاره به اینکه نمایشگاه علوم اسلامی و انسانی فناورانه با حضور بیست غرفه از استانهای مختلف کشور برپا شده است، گفت: در این رویداد، سکو هایی چون ویکیفقه، قانونیار، مدرسه فناورانه، شبکههای پرسش و پاسخ دینی و سامانههای تفاسیر قرآنی معرفی شدهاند.
احمد ربیعی زاده افزود: نمایشگاه هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر پذیرای پژوهشگران، طلاب و علاقهمندان به فناوریهای اسلامی و انسانی است.