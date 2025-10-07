به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسئول نمایشگاه با اشاره به اینکه نمایشگاه علوم اسلامی و انسانی فناورانه با حضور بیست غرفه از استان‌های مختلف کشور برپا شده است، گفت: در این رویداد، سکو هایی چون ویکی‌فقه، قانون‌یار، مدرسه فناورانه، شبکه‌های پرسش و پاسخ دینی و سامانه‌های تفاسیر قرآنی معرفی شده‌اند.

احمد ربیعی زاده افزود: نمایشگاه هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر پذیرای پژوهشگران، طلاب و علاقه‌مندان به فناوری‌های اسلامی و انسانی است.