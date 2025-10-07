ماموران یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان با همکاری دریابانی شهرستان جاسک، شش شناور متخلف صید ترال و ۱۷ نفر متهم به صید غیرمجاز را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ مسعود احسانی، فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان گفت: در این عملیات مشترک، دو فروند لنج ترال، سه فروند قایق ترال و یک قایق پرساین توقیف شد و ۱۷ نفر متهم به صید غیرمجاز دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه این برخورد با هدف مقابله با صید مخرب ترال و حفاظت از ذخایر ارزشمند آبزیان استان بود، افزود: در این عملیات، با رصد اطلاعاتی دقیق و پایش میدانی نیرو‌های یگان حفاظت و دریابانی، شناورهای متخلف شناسایی و توقیف شدند.

احسانی افزود: عملیات در محدوده سواحل گابریک و شرق جاسک انجام شد و در آن، ۱۷ نفر متهم دستگیر و مقادیر قابل توجهی ادوات و تجهیزات صید غیرمجاز نیز کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان با تأکید بر تداوم گشت‌های نظارتی در آب‌های استان گفت: یگان حفاظت در همکاری مستمر با نیرو‌های دریابانی و سایر دستگاه‌های مسئول، با هرگونه صید غیرمجاز به‌ویژه صید ترال که تهدیدی برای اکوسیستم دریایی است، برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

وی ضمن قدردانی از همکاری نیروی دریابانی و صیادان قانون‌مند استان، افزود: صیانت از منابع دریایی مسئولیتی همگانی است و تحقق آن تنها با مشارکت مردم و همراهی جامعه صیادی امکان‌پذیر خواهد بود.