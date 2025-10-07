به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون قضایی در امور نظارت بر دادسراها با حضور در دادسرای کوهدشت، ضمن دیدار با قضات و کارکنان، از نزدیک در جریان عملکرد این مجموعه و نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی قرار گرفت و توصیه‌ها و تذکرات لازم را خطاب به مدیران، قضات و کارکنان دادسرا ارائه کرد.

سعید رازانی در بازدید از بخش‌های مختلف دادسرا بر لزوم تکریم مراجعان، تسریع توأم بادقت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، حفظ نظم و انضباط در محیط کار و رعایت اصول و دستورالعمل‌های بایگانی تأکید کرد.

معاون قضایی در امور نظارت بر دادسراها، زندان‌ها و ضابطین دادگستری کل لرستان، افزود: در این بازدید بررسی دقیق روند رسیدگی‌ها، اجرای احکام و جلوگیری از اطاله دادرسی، ارزیابی کیفیت آرای صادره با تأکید بر مستدل، مستند و مستقل‌بودن آنها، نظارت بر ضابطین قضایی و صدور دستورات شفاف برای بهبود تحقیقات پرونده‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت و به قضات تأکید شد که بادقت و دید عمیق به پرونده‌های مهم رسیدگی کنند.

رازانی، بیان داشت: این بازرسی‌ها بخشی از سیاست‌های نظارتی قوه قضاییه برای ارتقای عدالت و رضایت عمومی از خدمات قضایی هستند.