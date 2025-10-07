به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ روابط عمومی قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه از کشف ۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در نوار مرزی جنوب غرب کشور خبرداد.

بر اساس این گزارش در جریان اجرای مأموریت صیانت و حفاظت از مرز‌های جمهوری اسلامی ایران و مبارزه با قاچاق در شهرستان آبادان، رزمندگان گمنام قرارگاه منطقه‌ای کربلا با اقداماتی مشترک ضمن اشراف کامل اطلاعاتی و عملیاتی و رصد گذرگاه‌ها و مسیرها، ۳ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل از یک تیم حرفه‌ای شناسایی و انهدام این تیم را در دستور کار خود قرار دادند.

قرارگاه منطقه‌ای کربلا در جریان مأموریت کنترل معابر مرزی جنوب غرب کشور، با وجود شرایط نامساعدجوی، موفق به کشف این مقدار سوخت شد و کلیه افراد دستگیر شده در این خصوص به همراه محموله سوخت قاچاق برای پیگیری به مراجع قانونی قضایی تحویل داده شد.