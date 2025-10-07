پخش زنده
نمایشگاه تخصصی صنعت ابزار به منظور حمایت از واحدهای تولیدی کوچک در محل نمایشگاههای بینالمللی جنوبشرق کشور در کرمان دایر شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،رییس اتحادیه ابزار کرمان گفت: این نمایشگاه با شرکت ۵۵تولید کننده از سراسر کشور به مدت ۳روز تا ۱۸مهر از ساعت ۱۵تا ۲۱ پذیرای بازدید کنندگان است.
مراغه زاده افزود :۱۸تولید کننده از استان کرمان در این نمایشگاه حضور دارند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان هم درمراسم آغاز بکار این نمایشگاه گفت برپایی چنین نمایشگاههایی روند تولید و سرمایه گذاری استان را سرعت میبخشد
سالاری افزود تبادل فناوری و تامین نیازهای حوزه صنعت و معدن استان مهمترین دستاورد اینگونه نمایشگاهها است.