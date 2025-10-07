مدیر کل استاندارد آذربایجان‌شرقی گفت:سه واحد تولیدی استان در حوزه‌های صنایع غذایی و برق الکترونیک به عنوان نمونه ملی انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام کاشانی اصل با بیان اینکه برای انتخاب واحد نمونه ملی و استانی ۳۴ واحد تولیدی در استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفت گفت: از این تعداد هشت واحد تولیدی به علت حائز شرایط نبودن در مرحله اول حذف شدند و ۱۴ واحد حائز شرایط برای انتخاب به عنوان نمونه ملی و استانی به سازمان ملی استاندارد معرفی شدند.

وی اظهار کرد:بر اساس ارزیابی سازمان ملی استاندارد در ۱۸ شاخص کیفی سه واحد تولیدی از استان، عنوان نمونه ملی و ۱۱ واحد نیز عنوان نمونه استانی را بر اساس این شاخص‌ها و کیفیت تولیدات خود کسب کردند.

مدیر کل استاندارد آذربایجان شرقی با بیان اینکه پارسال پنج واحد تولیدی استان عنوان نمونه ملی را کسب کرده بودند گفت:با توجه به اعمال محدودیت از سوی سازمان ملی استاندارد برای عدم تکرار واحد‌های نمونه ملی هر سال در سال بعدی، واحد‌های نمونه ملی سال گذشته در انتخاب واحد نمونه ملی امسال شرکت داده نشدند.

کاشانی اصل ادامه داد: در سطح کشور ۱۴ واحد تولیدی به عنوان واحد نمونه ملی طی امسال انتخاب شدند که نشان می‌دهد که حدود ۲۱ درصد از واحد‌های نمونه ملی کشور از استان آذربایجان شرقی است.

وی با تاکید بر اینکه کسب عنوان واحد نمونه ملی نقش بسزایی در صادرات و بازاریابی مصرف کنندگان خارجی واحد‌های تولیدی ایفا می‌کند یادآور شد: تولیدات واحد‌های منتخب از لحاظ کمی و کیفی در حد بالایی است و قابلیت رقابت با محصولات خارجی را دارند.

مدیر کل استاندارد آذربایجان شرقی با بیان اینکه در زمان کنونی حدود یک هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در استان فعال است گفت:از این تعداد حدود یک هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارای حداقل یک پروانه استاندارد است.

کاشانی اصل با اشاره به اینکه در سال گذشته ۹ هزار و ۵۰۰ مورد نمونه برداری از واحد‌های تولیدی استان انجام شد افزود: تا شهریور امسال نیز بیش از پنج هزار مورد نمونه برداری از واحد‌های تولیدی استان انجام شده است.

وی اظهار کرد:طی امسال ۱۵ جلسه کمیسیون ماده ۴۲ در استان تشکیل شده و ۳۰۰ پرونده واحد‌های تولیدی در آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته که از این تعداد برای ۳۰ پرونده اعلام جرم شده است.

مدیر کل استاندارد آذربایجان شرقی با بیان اینکه امسال یک پرونده در خصوص جعل پروانه استاندارد به دادگاه معرفی شده است گفت:در جریان بررسی تولیدات واحد‌های تولیدی استان، ۱۹۵ پروانه تولیدی ابطال و ۲۱۳ پروانه فعالیت تعلیق شده است.

کاشانی اصل با اشاره به تاکید و پیگیری‌های این اداره کل در خصوص زمین‌های بازی شهر‌های استان، ادامه داد: در این راستا با توجه به اتمام مهلت برای استانداردسازی وسایل بازی آن‌ها از سوی شهرداری ها، شهرداری‌هایی که در این زمینه اقدام لازم را انجام نداده بودند جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی یادآور شد:برای مدیریت این زمین‌ها باید متولی مشخص، محل بازی و دستگاه‌های نصب شده در آن‌ها استانداردسازی و ایرادات آن‌ها برطرف شود.