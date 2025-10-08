به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقایان احمد زارعان کارشناس مسائل غرب آسیا و هادی محمدی کارشناس مسائل بین‌الملل با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به موضوع الزامات قطع شریان های اقتصادی رژیم صهیونی پرداختند و به سوالات در این باره پاسخ دادند.

در ابتدا محمدی کارشناس مسائل بین الملل درباره چرایی شکل گیری عملیات طوفان الاقصی و دستاوردهای این عملیات برای فلسطین، حماس و غزه و اینکه چه تبعاتی برای رژیم صهیونیستی داشت، گفت: طوفان الاقصی را اگر بخواهیم حتی از زبان آقای ترامپ بشنویم که در توییت روز گذشته خودش منتشر کرده می‌گوید که این اتفاق در ۳۰۰۰ سال گذشته در تاریخ یهود یعنی رژیم صهیونیستی بی‌سابقه است یعنی این اتفاق آن قدر بزرگ است که شاید در حجم عناوین کوچک نگنجد بازتاب‌هایش و آثارهایش و تاثیری که بر خود این رژیم در افکار عمومی جهانی و در گفتمان نظام استکبار جهانی و افشای چهره واقعی که رژیم صهیونیستی و صهیونیسم بین‌الملل دارد و حامیان این رژیم یعنی شاید اگر کسی تصور می‌کرد که مثلاً یک حرکت آزادی بخش فلسطینی باید چه کار کند که بتواند هم سرزمینش را آزاد کند و هم حقانیتش را ثابت کند و هم مظلومیت بیش از ۷۰ سال خودش را در مقابل یک نظام وحشی نسل کش و جنایتکار بخواهد ابراز کند هیچ تصور کلاسه شده‌ای شاید وجود نداشت این شاید یک معجزه قرن است از یک زاویه به این جهت که هیچ کجای دنیا شما در هیچ کدام از تاریخ سیاسی کشور‌ها که مسیر مبارزه و جریان آزادی بخشی سرزمینی را دنبال کردند این صحنه‌های رقت بار و تاسف برانگیز را که در غزه شاهد بودیم و مردم مقاومت آنچنانی کردند را شاید هیچ کجای دیگر با این وسعت و این شکل علنی شاهد نبودیم در تاریخ استعماری کشور‌ها در آفریقا یا مناطق دیگر آمریکای لاتین حتی آسیا داریم نمونه‌های وحشی‌گری نظام استکباری آمریکایی‌ها در قبال ویتنامی‌ها یا در آفریقا صحنه‌های متفاوتی را از کشور‌های استعماری اروپایی داشتیم ولی همه این شاید عصاره همه جنایات مرتکب شده در تاریخ را بشود در این دو سال در غزه و مردم و تحمل این مردم در انواع و اشکال سیاست نسل کشی و نژادپرستی.





وضعیت فوق العاده اضطراری در ساختار نظامی رژیم صهیونیستی

کارشناس مسائل بین الملل با تاکید بر اینکه این عملیات ارزشمند بود افزود: اگر که فقط این مبارزه و این عملیات و یا دو سال مقاومت فقط در محاسبات شکست و پیروزی رژیم و مردم فلسطین اندازه‌گیری شود این تنگنایی را از جهت مفهومی ایجاد می‌کند در صورتی که کارکرد این ایثار بزرگ و این معجزه‌ای که مردم از خودشان نشان دادند و مقاومتی که نیرو‌های مقاومت نشان دادند و صلابتی که نشان دادند این مسئله را در عرصه جهانی نظام جهانی یا گفتمان استکباری و صهیونیسم بین الملل را به چالش کشیده است. به خاطر دارم وقتی آمریکایی‌ها به طبس حمله کردند حضرت امام (ره) دو شب بعد سخنرانی داشتند و گفتند ما چقدر باید هزینه می‌کردیم که نشان دهیم آمریکا اینگونه متجاوز است و به حاکمان تجاوز کرده است شاید هم نمی‌توانستیم از جهت تبلیغاتی یا مجموعه اقدامات به این نتیجه برسیم این اقدام صرفاً در محدوده دستاورد‌های امنیتی، نظامی، دکترین امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ساختاری چهره نمایی واقعی و برداشتن این نقاب از چهره رژیم صهیونیستی فقط محدود نمی‌شود و در عرصه جهانی هم نظام‌های استکباری و نظام‌های دیکتاتوری گفتمانی که در نظام جهانی است و مهندسی کننده این اتفاقات در ۲ سال گذشته است اینها چیز‌های کوچکی نیست که بگوییم اینها دستاورد‌های کمی است حتی اگر در مقیاس معیار‌های نظامی و امنیتی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بخواهیم بررسی کنیم می‌بینیم دستاورد‌های بسیار بزرگی است کدام جریان آزادی بخش در تاریخ هفتاد و چند ساله فلسطینی می‌توانست کلیت ساختار‌های امنیتی و نظامی اقتصادی را به چالش جدی بکشد به مرز فروپاشی با اعترافاتی که خود کارشناسان رژیم صهیونیستی می‌کنند یا حتی در عرصه جهانی در داخل ایالات متحده این اعترافات را دارند که رژیم صهیونیستی اگر بخواهد ادامه بدهد می‌گویند ۳ سناریو در مقابل رژیم صهیونیستی است در آستانه مذاکرات که در قاهره جریان دارد اگر رژیم صهیونیستی بپذیرد نوعی توافق و پایان جنگ را بهترین گزینه برای سلامت نسبی برای این رژیم که تا ۲ سال باید وضعیت خودش را بهبود ببخشد این کارشناسان معتقدند اگر سناریوی استمرار وضعیت موجود یا تشدید این وضعیت ادامه پیدا کند حتماً فروپاشی اقتصادی یکی از جلوه‌های آن است و معتقد هستند با توجه به علائمی که در ساختار‌های خصوصاً نظامی رژیم صهیونیستی وجود دارد در بخش زرهی و در بخش زمینی به ویژه در این دو بخش حتماً ما شاهد وضعیت‌های فوق العاده اضطراری در ساختار نظامی رژیم صهیونیستی هم هستیم بازتاب این هم در بخش اقتصاد و هم در بخش امنیت و ارتش بازتابش در ابعاد مختلف داخل رژیم صهیونیستی است یعنی بر موج مهاجرت حتماً می‌افزاید در بحران‌های اقتصادی و تشدید کننده فرار نخبگان و فرار سرمایه و ابعاد مختلف آثار خودش را بر جای می‌گذارد.

زارعان کارشناس مسائل غرب آسیا به بررسی وضعیت فلسطین، حماس و غزه و رژیم صهیونیستی پیش از عملیات طوفان الاقصی و پس از آن پرداخت و گفت: تاریخ فلسطین و مسئله فلسطین یا مناقشه فلسطینی اسرائیلی در ۷ اکتبر خلاصه نمی‌شود ما تاریخی داریم ۷۵ سال قبل از این ماجرا یعنی از سال ۱۹۴۸ زمان شروع اشغال البته اشغال رسمی، چون قبل از ۱۹۴۸ در اشکال دیگری اشغال وجود داشته است از ۱۹۴۸ تا ۲۰۰۳ یک مقطعی است خود ۷ اکتبر یک حادثه مهم و بعد از آن هم این دو سالی که از ۷ اکتبر می‌گذرد این هم قابل بررسی است بنابراین هم مقطع قبل از طوفان الاقصی و هم مقطع بعد از طوفان الاقصی حائز اهمیت است و اگر بخواهیم طوفان الاقصی را به عنوان یک نمونه مطالعه موردی راجع به آن داشته باشیم به عنوان یک کیس مطالعاتی حتماً باید قبل از آن و بعد از آن را بررسی کنیم از اینجا می‌توانیم ورود کنیم به سوال شما و پاسخ به سوال شما، ببینید قبل از عملیات طوفان الاقصی همه روند‌ها به ضرر فلسطین بود و اگر ما روند‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی را بررسی کنیم شاهد این هستیم که روند عادی‌سازی روابط کشور‌های عربی با رژیم صهیونیستی سرعت گرفته بود و فقط در سال ۲۰۲۰ میلادی طی توافق ابراهیم ۴ کشور عربی روابط خودشان را با رژیم عادی سازی کردند و کشور‌های دیگری هم در نوبت عادی‌سازی روابط خودشان با رژیم صهیونیستی بودند از سوی دیگر اصلاً آرمان فلسطین در حال فراموشی بود و به نوعی انگار مردم فلسطین یک ملت فراموش شده بودند هم در افکار عمومی منطقه ما یعنی منطقه اسلامی و عربی و هم در سطح جهانی گویی اساساً این ملت وجود نداشتند و به هر حال شرایط به ضرر فلسطینی‌ها بود و از آن سمت رژیم روز به روز بر دایره تثبیت خودش و بر وضعیت تثبیت خودش در این مسیر گام برمی‌داشت و می‌توانیم بگوییم به طور خلاصه روند‌ها به ضرر فلسطینی‌ها و به نفع رژیم صهیونیستی بود، طوفان الاقصی اتفاق افتاد در حدود ۱۲ ساعت اوج این عملیات بود و تاثیرات تاکتیکی داشت در حوزه میدان اینکه رزمندگان چگونه از آن موانع عبور کردند و چه ضرباتی را به دشمن صهیونیستی وارد کردند چه تعداد از آنها تلفات و اسیر گرفتند و چه تعدادی از پایگاه‌های اطلاعاتی و نظامی و امنیتی آنها را در غلاف غزه منهدم کردند اینها بحث‌های تاکتیکی است مربوط به روز ۷ اکتبر، اما بعد از روز ۷ اکتبر ما شاهد تغییر روند هستیم یعنی آن روندی که به ضرر ملت فلسطین در حال جریان بود رژیم در حال جذب در منطقه ما بود این روند تغییر پیدا کرد و آن روند عادی سازی به طور کلی به کنار رفت و اینکه رژیم به دنبال این بود که تبدیل بشود به یک کشور نرمال در منطقه ما بعد از عادی‌سازی روابط خودش با کشور‌های منطقه این روند کاملاً متوقف شد و از سوی دیگر مسئله فلسطین به مسئله اول جهان اسلام، کشور‌های عربی و سراسر جهان تبدیل شد.

آغاز بیداری جهانی نسبت به فلسطین و پدیدار شدن نفرت عمومی از رژیم صهیونیستی



وی ادامه داد: اگر ما بررسی کنیم تظاهرات‌هایی که به نفع فلسطینی‌ها در دنیا اتفاق افتاده واقعاً شاهد یک خیزش عمومی هستیم و می‌توانیم اسمش را بیداری بگذاریم یک بیداری جهانی در موضوع فلسطین اتفاق افتاد و امروز مردم دنیا از خودشان سوال می‌کنند که منازعه فلسطینی اسرائیلی دلیل و ریشه‌هایش چیست و این توجه عمومی را عملیات طوفان الاقصی ایجاد کرد به مسئله فلسطین، حالا بیاییم راجع به مصادیقش صحبت کنیم این کاروانی که حرکت کرد ده‌ها کشتی از کشور‌های مختلف و بیش از ۴۰۰ فعال مدافع حقوق فلسطین به سمت سواحل غزه برای شکستن این محاصره خوب این اقدام، اقدامی بی‌نظیر در طول تاریخ فلسطین است و این تظاهرات گسترده که می‌بینیم من معتقدم یک شرکت کننده در تظاهرات حمایت از فلسطین شاید معادل ۱۰۰۰ نفر شرکت کننده در سایر کشور‌های اسلامی و عربی باشد، چون در کشور‌های غربی حمایت از فلسطین هزینه بردار است از دانشگاه‌ها اخراجشان می‌کنند و شاید فرصت‌های شغلی را از دست بدهند یا برای شرکت در این مراسم باید از تعطیلات و اوقات فراغتشان بگذرند یا شاید باید هزینه کنند اینها باید به نوعی متقبل هزینه‌های ان جی او‌ها بشوند که برگزار کننده تجمعات هستند، این عظمت جهانی که رخ داد در حمایت از فلسطین نشان می‌دهد که روند کاملاً به نفع فلسطین تغییر پیدا کرده و در نقطه مقابل موج نفرت عمومی که از رژیم صهیونیستی پدیدار شده در سطح افکار عمومی و ما شاهد این هستیم که مطالبات وسیعی دارد می‌گیرد که رژیم صهیونیستی از همه رویداد هنری و رویداد‌های ورزشی کنار گذاشته بشود یا موج به رسمیت شناختن کشور فلسطین در بین کشور‌های دنیا آنهایی که تا الان به رسمیت نشناخته بودند و در این میان می‌بینیم فرانسه و انگلستان هم می‌آیند به رسمیت می‌شناسند حالا کاری به اغراض اینها نداریم خود این حادثه، حادثه مهمی است یعنی اینها دیگر نمی‌توانند انکار کنند این حجم از جنایت‌ها را و نکته بعد این است که یک روایت تاریخی که بر ساخته صهیونیست‌ها بود در ارتباط با حقانیتشان برای حاکمیت بر فلسطین این روایت باطل شد و امروز دنیا به مسئله فلسطین به گونه دیگر نگاه می‌کند و اتفاقاً روی همین نکته ترامپ هم صحه گذاشت که رژیم صهیونیستی جایگاه خودش را نزد افکار عمومی از دست داده و آسیب دیده چهره و پرستیژش به هر حال اگر ما بخواهیم مقایسه کنیم بعد و قبل از طوفان الاقصی در بسیاری از روند‌ها رژیم صهیونیستی دچار آسیب‌های جدی شده و خیلی راجع به آن می‌شود حرف زد، به عنوان نکته پایانی عرض کنم رژیم صهیونیستی در طول دو سال اخیر خیلی تلاش کرد که بر چالش‌های محیط امنیتی خودش غلبه کند به هر حال عملیات طوفان الاقصی چالشی بود در محیط امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تلاش کرده بر این چالش و چالش‌های منطقه غلبه کند، اما وقتی امروز بررسی می‌کنیم می‌بینیم رژیم به این هدف دست پیدا نکرده و محیط امنیتی رژیم صهیونیستی نسبت به قبل از طوفان الاقصی ناامن‌تر شده است اگرچه که رژیم دستاورد‌های تاکتیکی داشته به هر حال رهبران مقاومت را به شهادت رسانده و رهبران شاخصی از خود فلسطینی‌ها از شهید سنوار گرفته تا شهید ضیف، شهید آروری و امثال اینها شهید هنیه اینها را به شهادت رسانده بیش از ۶۵ هزار شهروند فلسطینی را در غزه به شهادت رسانده شاید ۷۰ درصد غزه را ویران کرده اینها دستاورد‌های تاکتیکی رژیم صهیونیستی است، اما اینها را نتوانسته به دستاورد‌های راهبردی تبدیل کند، چون هدف آنها نابودی مقاومت بود و هدف آنها نابودی حماس بود، هدف آنها واقعاً تخریب زیرساخت‌ها با هدف تخریب زیرساخت نبوده هدف آن نابودی مقاومت بوده و امروز با این هدف خیلی فاصله دارد.

محمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در سناریو‌های پیشروی رژیم صهیونیستی چند گزینه وجود دارد، استمرار وضعیت موجود منجر به فروپاشی اقتصادی رژیم صهیونیستی خواهد شد گفت: این گفته خود کارشناسان اسرائیلی است که در این رابطه اظهار نظر کردند که سه حالت ممکن است در مذاکرات قاهره به آن بتوانیم گمانه‌زنی کنیم.

این کارشناس مسائل بین الملل در پاسخ به این پرسش که آیا استمرار وضعیت موجود که منجر به فروپاشی اقتصادی رژیم صهیونیستی می‌شود به دلیل آسیب دیدن زیرساخت‌های اقتصادی رژیم در طی دو سال گذشته است؟ یا به دلیل موج نفرتی است که در دنیا علیه رژیم شکل گرفته؟ ادامه داد: خود کارشناسان اسرائیلی استدلال می‌کنند می‌گویند اولاً از ۴ بندر در این رژیم که واردات و صادرات برای رژیم انجام می‌دهد دو بندر اصلی حیفا و ایلات وجود دارد که یکی از آنها تعطیل است یعنی در تامین مواصلات دریایی آنها با اشکالات جدی مواجه هستند خود این مسئله و فشار جهانی نسبت به تعامل با رژیم صهیونیستی که عمدتاً با شرکت‌های اروپایی مراودات اقتصادی داشتند تامین نیازمندی‌ها را از مسیر طبیعی خارج کرده یعنی خود این مسئله موجب شده در محیط داخلی در بعد اقتصادی دارم به آن اشاره می‌کنم که موجب شده حداقل نرخ افزایش کالا‌های عمومی برای مردم حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت پیدا کند و رشد بیکاری و رشد خسارت‌های اقتصاد‌های کوچک و فرار سرمایه‌ها یعنی مجموعه این عوامل از مؤلفه‌های خارجی و داخلی به علاوه اینکه هزینه‌های ادامه جنگ نوعی شرایط تصاعدی را برای خودش به وجود می‌آورد و اولین چیزی که مورد هدف قرار می‌دهد وضعیت اقتصاد اسرائیل است که در شرایط اضطرار قرار می‌گیرد این نکته را یادآوری کنیم که رژیم صهیونیستی ارکان اصلی پایداری اش چند رکن است یک بخش نظامی، یک بخش امنیتی اطلاعاتی است، یک بخش اقتصادی است یعنی اگر این سه رکن کنار همدیگر قرار نگیرند ضریب تاب آوری و ماندگاری رژیم با سوال مواجه است، الان در بخش‌های هایتک و بخش‌های صنایع پیشرفته خود مدیران آنها ابراز می‌کنند که دولت هیچگونه کمکی نمی‌تواند برای بهبود وضعیت ما انجام بدهد و هیچ سرمایه‌گذاری در این دو سال انجام نگرفته است فرار نخبگان از اینجا ادامه دارد اعم از پزشک یا متخصصین مختلف در عرصه‌های مختلف هوش مصنوعی، صنایع پیشرفته و نیازمندی‌هایی که اقتصاد اسرائیل به آن دارد می‌بینیم آنها تحت تاثیر هستند و به واسطه اینکه احساس امنیت نمی‌کنند و چشم انداز را هم خوب نمی‌بینند با استمرار این وضعیت و هزینه‌های سربار جدیدی هم به رژیم وارد می‌شود ضمن اینکه انگیزه‌های اینکه جامعه صهیونیستی این سوال را دارد حداقل نیمی از آن بر اساس آمار‌هایی که از نظرسنجی‌های خود منابع اسرائیلی وجود دارد نیمی از این جامعه می‌گوید که چرا برای پایان این جنگ هیچ برنامه‌ای وجود ندارد چرا نخست وزیر یعنی نتانیاهو هرگونه تلاش برای توقف این جنگ و پایان دادن به این تراژدی که بازتابش ابعاد روانی و ابعاد انسجام ملی را بر هم زده چرا برای این برنامه ندارد.

وی افزود: یعنی جامعه دچار یک شکاف بزرگ است ضمن اینکه انگیزه‌هایش را از دست داده حتی فراخوان می‌کنند برای اینکه نیرو‌های ذخیره از جامعه یعنی از شغلشان و محل کارشان منفک شوند و به بدنه ارتش بپیوندند، اقبالی از این فراخوان‌ها صورت نمی‌گیرد که اینها نشانه‌های جدی است از اینکه اعتماد به دولت و اعتماد به دستگاه مختلف نظامی و امنیتی اصلاً اینکه ادامه این وضعیت چه سودی برای ما دارد و چه نتیجه‌ای از آن طی دو سال گذشته گرفتیم آیا توانستیم اسرا را آزاد کنیم با عملیات نظامی، آیا توانستیم مقاومت را نابود کنیم، آیا توانستیم حکومت آنها را از بین ببریم تمام اهداف پنجگانه‌ای که نتانیاهو اعلام کرده چه در غزه و چه در مناطق پیرامونی می‌گویند هیچ کدام از اینها به دست نیامده است پس در واقع ما یک جنگ بیهوده را داریم بر آن پافشاری می‌کنیم لذا شرایط از روز اولی که رژیم احساس کرد باید از خودش دفاع کند در مقابل شوک استراتژیک که به او وارد شده متفاوت شده است فقدان دستاورد، تصاعد هزینه‌های مختلف در ابعاد مختلف به علاوه فقدان انگیزه و اراده لازم و آثار مؤلفه‌های خارجی که آقای ترامپ می‌گوید نتانیاهو شما می‌خواهید بروید الان غزه را اشغال کنید در برنامه ارابه‌های گدئون ۲ می‌توانی آن را اشغال کنی ولی دنیا را از دست می‌دهی، وقتی سی‌ان‌ان نظرسنجی می‌کند بیش از یعنی ارقام بسیار بالایی بیش از نیمی یعنی حدود ۷۰ درصد از مردم نسبت به رژیم صهیونیستی یا نفرت دارند یا نگاه بسیار منفی دارند اینها نشانه‌هایی است که از زبان ترامپ شنیده می‌شود همین نمونه‌ها از زبان مقامات دیگر غربی نیز شنیده می‌شود معنی آن این است که شما نه در داخل دستاوردی دارید و نه در خارج، الان کشور‌های غربی که تامین کننده قطعات نظامی و صنعتی برای رژیم صهیونیستی هستند بسیاری از آنها مثل اسپانیا، ایرلند، هلند و کشور‌های دیگر کاملاً اعلام لغو قرارداد یا مثل ایتالیا که کارگرهایش می‌گویند ما جلوگیری می‌کنیم از هر کشتی‌ که بخواهد از اینجا حرکت کند و در اینجا پهلو بگیرد به سمت رژیم صهیونیستی بخواهد برود. اینها اختلال جدی در فرآیند‌های مختلف حکمرانی در رژیم صهیونیستی به وجود می‌آورد یعنی می‌گوید ادامه این وضعیت تمام این مؤلفه‌ها به شکل تصاعدی گسترش می‌دهد و آثار تخریبی اش را به مرز فروپاشی رساندن مولفه‌های مختلف نزدیک می‌کند.

طوفان الاقصی اقتصاد اسرائیل را از محور منطقه‌ای حذف کرد

زارعان افزود: ما شاهد مصادیقی هستیم از تحریم کالا‌های صهیونیستی و از آن طرف هم فشار‌هایی که افکار عمومی دارد وارد می‌کند به دولت‌ها برای جلوگیری از صادرات کالا به رژیم صهیونیستی در این رابطه مصادیقی وجود دارد، اما اگر اجازه بدهید من یه مقدار سطح تحلیل را بالاتر ببرم در ارتباط با تاثیر عملیات طوفان الاقصی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی ببینید صهیونیست‌ها یک طرح اقتصادی کلان داشتند در منطقه ما و در چارچوب این طرح و برای تحقق این طرح به دنبال این بودند که در منطقه پذیرفته بشوند و اینکه ترامپ هم آن قدر اصرار دارد که توافق ابراهیم توسعه پیدا بکند به کل کشور‌های منطقه و فشار وارد می‌کند به سوریه، لبنان و سایر کشور‌ها برای پذیرش رژیم صهیونیستی در منطقه ناظر به همین طرح کلان اقتصادی است بر اساس این طرح کلان اقتصادی رژیم صهیونیستی باید دروازه صادرات انرژی از منطقه ما به اروپا و در واقع به نوعی می‌شود گفت به غرب باشد به غرب جهان باشد غرب جغرافیایی باشد و از سوی دیگر دروازه واردات کالا و تکنولوژی به کشور‌های منطقه باشد که اگر این اتفاق می‌افتاد عملاً رژیم صهیونیستی تبدیل می‌شد به قدرت هژمون در منطقه ما، چون تنها دروازه صدور کالا و انرژی حالا با تاکید بر انرژی از منطقه ما و واردات کالا و تکنولوژی و نمود بارزش هم پروژه یا کریدور آی مک هست که متصل می‌کرد هند را از طریق کشور‌های عربی منطقه تا بندر حیفا و بعد مدیترانه و بعد کشور‌های اروپایی و به صورت کلی غرب جغرافیایی جهان و این عملیات این پروژه را به صورت کلی از روی میز برداشت و از حیز انتفاع ساقط کرد خوب اینها خیلی روی این سرمایه‌گذاری می‌کردند و اگر این اتفاق می‌افتاد در واقع رژیم صهیونیستی برای خودش امنیت می‌خرید و از طریق اقتصاد امنیت خودش را با امنیت سایر کشور‌های منطقه ممزوج می‌کرد و طبیعتاً این وابستگی امنیتی برای رژیم صهیونیستی امنیت تولید می‌کرد و خوب عملیات طوفان و الاقصی رخ داد و اساساً مسئله و مفهوم امنیت در رژیم صهیونیستی با چالش روبه‌رو شد می‌دانید که دال مرکزی گفتمان دولت رژیم صهیونیستی امنیت است و اساساً فلسفه شکل‌گیری این رژیم نامشروع هم امنیت است در واقع اینها تبلیغ می‌کردند سال‌ها که اسرائیل خانه امن برای یهودیان سراسر جهان است و گویا بهشت گمشده هست سرزمین موعود هست و دال مرکزی این گفتمان مسئله امنیت است که این خانه، خانه امنی است برای شما با این عملیات این مسئله را و این مفهوم را باطل کرد، این دال را با چالش جدی مواجه کرد و خوب می‌دانید که اقتصاد هم با امنیت یک پیوند وثیقی دارد وقتی که در یک گستره جغرافیایی یا در یک واحد سیاسی امنیت وجود نداشته باشد و در معرض تهدید قرار داشته باشد طبیعتاً اقتصاد هم در چنین شرایطی دچار آسیب‌های جدی می‌شود و خب حالا نمود هایش می‌شود مهاجرت معکوس توقف روند مهاجرت توقف سرمایه‌گذاری، کاهش در واقع تولید ناخالص ملی و امثال اینها. اینها در واقع اثرش را روی اقتصاد می‌گذارد و من معتقدم یکی از آثار عملیات طوفان الاقصی که فشار جدی دارد به رژیم صهیونیستی وارد می‌کند همین مسئله نا امن کردن رژیم صهیونیستی برای پروژه‌های کلان اقتصادی است.

محمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مراوادت رژیم صهونیستی با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اسلامی چگونه است، گفت: کشور‌های اسلامی پیرامونی که مستقیماً نیازمندی‌های رژیم رو تامین بکنند نداریم الا مصر و ترکیه و مهم‌ترینشان است و بعد مراکش که در واقع بخشی از اینها اقتصاد واسطه‌ای است یعنی در واقع زنجیره واسطه تامین کالا و در واقع مواد اولیه هستند یا انرژی هستند یا در واقع از خود تولیدات این کشور‌ها برای رژیم صهیونیستی تامین میشود مثلاً مواد غذایی یا مواد فلزی از ترکیه یا از مصر بیشتر مواد غذایی یا به شکل واسطه یا تولید داخلی برای اینها تامین میشود از مراکش همین‌طور برای کشور‌های حاشیه خلیج فارس حکم واسطه سرزمینی و جغرافیایی دارند عمده نیازمندی‌ها و مراودات اقتصادی رژیم صهیونیستی با مراکز اصلی اقتصاد در دنیاست یعنی با اروپا با هند است.

کارشناس مسائل بین الملل ادامه داد: اسلامی‌ها حکم ابزار واسط دارند برای در واقع اقتصاد رژیم صهیونیستی یا تامین کننده ضریبی از امنیت برای رژیم صهیونیستی هستند اصل اقتصاد و پویایی اقتصاد در رژیم صهیونیستی مرتبط با مراکز اصلی اقتصاد جهانی است یعنی با امریکاست با اروپاست با هند و چین است یعنی در واقع این قطب‌های اقتصادی است که برای اینها در واقع مزیت سازی می‌کند و یکی از آن مراکز اقتصادی که سالانه می‌شود شاید قریب به بیست میلیارد دلار درآمد برای رژیم صهیونیستی ایجاد می‌کرده مرکز بورس الماس است که در تل‌آویو مورد هدف موشک‌های ایران قرار گرفت و در واقع این از رده تامین الماس جهان که یکی از مراکز مهم بعد از لندن بوده هدف قرار می‌گیرد و از رده کاربری و در واقع مزیت سازی در اقتصاد خارج می‌شود دایره قابل توجه‌ای از شرکت‌های های تک این رژیم را دچار اختلال وضعیت هستند آنهایی که خسارت دیدند آنهایی که خسارت‌های جدی دیدند آنهایی که نیازمندی‌های مواد اولیه باید از خارج داشته باشند برای داخل و یا با اختلال واردات مواجه هستند یا با اختلال در سرمایه‌گذاری و امنیت مواجه هستند و اینها طبق آماری که در این خصوص وجود دارد برای شرکت‌ های تک چیزی قریب به سیصد و پنجاه تا چهارصد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری توی این شعاع در حوزه‌های های‌تک انجام می‌گرفته خوب الان در واقع بخشی از اینها دچار اختلال جدی است مثالش یکی از مواد معدنی ویژه هست که از چین برای امریکا صادر می‌شده و از چین برای رژیم صهیونیستی که در هوش مصنوعی و صنایع های‌تک کاربری داشته این مواد قطع شده که در در اف سی و پنج مصرف داشت در صنایع هوش مصنوعی و در واقع مراکز پیشرفته‌های تک استفاده داشته در واقع در شرایط اختلال قرار گرفته لذا می‌خواهیم بگوییم که در واقع این شرایط این‌چنینی یک وضعیت فوق العاده اضطراری و بحرانی را برای نه تنها و رژیم بلکه حتی برای کسانی که ازش حمایت می‌کردند یعنی الان شما در اروپا و یا مثلاً در داخل رژیم وقتی‌که بازار اقتصاد خرد و متوسط و کلان و‌های تک دچار اختلال می‌شوند موج خروجی کارگر هم شروع می‌شود یعنی کسانی که از جا‌های مختلف آوردند اینها موجب بازگشت پیدا می‌کنند این به جز اون مهاجرت معکوسی است که از خود یهود و کسانی که در واقع شهرک‌نشینان رژیم صهیونیستی هستند شامل می‌شود توی محیط خارجی هم همین‌طور است یعنی در واقع به اون چیزی که به عنوان معجزه ازش اسم بردم این است که نوعی بیداری و نوعی آگاهی بر خلاف امپراتوری رسانه‌ای، مجازی رژیم صهیونیستی و در واقع استکبار جهانی توی دنیا شکل گرفته که آقای دکتر هم بهش اشاره کردند این آگاهی بخشی از اون معجزه‌ای است که توی دنیا شکل گرفته من تصورم این است که این گفتمان، گفتمانی فراتر از مسئله فلسطین است یعنی حاکمیت‌ها دچار مسئله هستند بخشی از پایگاه اجتماعی آقای ترامپ که بهش رای داده یا می‌خواهد بهش رای بدهد در آینده با سؤال جدی در موضوعات حقوق بشری با موضوعات مختلف که شعار‌های اصلی تمدن امریکایی و غربی بوده مواجه هستند این در واقع یک پارادایم جدیدی دارد از این بیداری دارد در واقع شکل می‌گیرد بی‌اعتمادی به حکومت‌ها به سیاست هایشان، حتی ممکن است که ساختار‌های ساخت قدرت در غرب و ایالات متحده دچار وضعیت جدیدی بشود.

وی افزود: در سوپرمارکت‌ها در مراکز در واقع فروشگاهی و مراکز تجاری اقدامات خودجوش مردمی شکل می‌گیرد شاید هیچ کدامش تاثیرپذیری از مثلاً اقدامات فرض کنیم جمهوری اسلامی و کشور‌های مقاومتی شاید نباشد، خودجوش هست این حرکت‌های مردمی انجیویی و فعال هست هر کسی برای خودش توی این مراکز حاضر می‌شود و جلوی اینها مجبور شدند حتی در داخل امریکا یا در اروپا قواعد جدید دستورالعمل‌های جدیدی صادر می‌کنند برای کسانی که مانع فروش این کالا‌ها میشوند این موج در واقع تحریم و کالا یا در واقع تحریم اقتصادی مسئله جدی است.

برآورد تریلیون دلاری خسارت جنگ و بحران تأمین بودجه اسرائیل

محمدی با بیان اینکه شریان‌های اقتصادی رژیم دچار اختلال جدی است، گفت: برآورد اقتصادی که اقتصاددان‌های اصلی رژیم می‌کنند آقای اسموتریچ عنوان وزیر دارایی می‌آید آن را تقلیل می‌دهد اون‌ها به عنوان اقتصاد دان می‌گویند آقا یک تریلیون و دویست و پنجاه میلیارد که نزدیک به چهارصد بالاتر از چهارصد میلیارد دلار است به عنوان خسارت این دو سال پیش بینی می‌کنند آقای اسموتریچ میگوید نه این رقم نیست هفتصد و اندی میلیارد شکل هست که باز هم اگر این هم بخواهد مبنا قرار بگیرد که خود صهیونیست‌ها اعتمادی به آمارسازی‌های اینها و نتانیاهو ندارند می‌گویند آقا اگر این هفتصد میلیارد هم باشد این معنی‌اش این است که شما توی این دو سال دویست میلیارد دلار خسارت وارد کردید به اقتصاد، به اعتبارش مودیز اعتبار در واقع مراکز مالی رژیم صهیونیستی را سه درجه تنزل داده بهبود این نیازمند سال‌ها وقت هست در جلب سرمایه در ایجاد اعتماد به سرمایه‌گذار خارجی و یا در واقع ایجاد اطمینان در جامعه و احساس امنیت، این چیزی نیست که بخواهد به سادگی شکل بگیرد به این دلیل عرض می‌کنم که توی آن سناریو‌های سه‌گانه می‌گویند اگر این وضعیت حتی هم وضعیت فعلی ادامه پیدا بکند الان ارتش رژیم صهیونیستی آقای ژنرال زمیر درخواست بودجه متمم کرده برای بیست بیست و پنج یعنی برای دو ماه آینده باقی مانده از سال میلادی بیست، بیست و پنج شصت میلیارد چکل درخواست کرده ایشان برای متمم هزینه‌های جاری جنگ و خسارت‌هایی که به خانه و کاشانه مردم و تجارت کاسبی مردم وارد شده که این آمار قریب پنجاه هزار، چهل و نه هزار مورد ثبت شکایت و درخواست خسارت وجود دارد این شصت میلیارد را مصوبه کابینه حدود بیست میلیاردش را تصویب کرده، چون اصلاً پول ندارد بدهد برای این کار تامین کننده برای آن ندارد بیست میلیارد چکل معنی‌اش این است که این هفت میلیارد، نزدیک هشت میلیارد هفت میلیارد دلار توی شرایط اضطراری که این اقتصاد درش به سر می‌برد حالا اصرار به جنگ معنی‌اش این است که مثل آن نظریه‌های فروپاشی و صعود و سقوط امپراتوری‌هایی که در دهه پنجاه و شصت در امریکا در واقع مورد تحقیق قرار گرفت که علل اصلی فروپاشی امپراتوری جهانی را هزینه‌های فوق‌العاده و مالایطاق در واقع شامل می‌شد هزینه‌های جنگ در واقع آنها را مجبور به سقوط کرد الان در واقع این پروژه دارد عیناً در یک شرایط آزمایشگاهی عمل دارد در رژیم صهیونیستی علائمش دیده می‌شود امریکا هم ندارد بیشتر از این کمک کند کمک پنجاه و دو دهم میلیارد دلاری را آقای ترامپ که از این‌ور اون‌ور از کشور‌های مختلف سعی می‌کند که یا با تدابیر تعرفه‌های گمرکی و امثال آن برای خودش مشکلات خودش را حل بکند پنج میلیارد دلار می‌تواند به رژیم صهیونیستی کمک بکند و اروپایی‌ها توی شرایط بحرانی هستند مهم‌ترین اقتصاد بزرگ ثروتمند اروپایی آلمان بوده الان در شرایط وضعیت کسری بودجه است و باید هزینه‌های ادامه جنگ در اوکراین را بدهند تازه افقش هم نامشخص است لذا این‌ها هم نمی‌توانند کمکی چندانی به رژیم صهیونیستی بکنند باید بروند به سمت اینکه یک جوری شرایط را با تحمیل به طرف مقاومت که خوب آن هم امکان دسترسی اش نیست اگر قرار بود اهداف جنگ در مذاکره سیاسی تامین شود در واقع آن در جنگ تامین شده بود اینجا قطعاً در شرایط مذاکره مقاومت آماده دادن این امتیازات به رژیم صهیونیستی یا حامیان اون‌ها نیستش، این فضای موجود در رژیم است.

زارعان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت در حال فرساش رژیم صهیونیستی چه آینده ای برای این رژیم متصور است گفت: رژیم الان در حال فرسایش است در ابعاد مختلف هم در بعد ساختاری هم در بعد کارگزاری هم در قدرت سخت و هم در بعد قدرت نرم و اینکه نتانیاهو می‌آید و هفت جبهه برای خودش تعریف می‌کند و تلاش می‌کند که این هفت جبهه را مدیریت کند که یکی از این جبهه‌ها ایران است طبیعتاً از توان و طاقت بازیگری مثل رژیم صهیونیستی خارج است و رژیم در واقع به نوعی وارد یک معرکه‌ای شده که این معرکه دائماً دارد هزینه‌هایش را افزایش می‌دهد و فاصله زیادی هم وجود دارد بین انتظارات رژیم و داشته‌های رژیم از این جهت هم رژیم صهیونیستی الان در یک وضعیت فرسایشی قرار گرفت اگر چه که اشاره کردن کمک‌های آمریکایی‌ها، کشور‌های اروپایی انجام می‌دهند، اما این کمک‌ها نمی‌تواند برخی از کمبود‌های رژیم راجبران بکند ببینید الان ارتش رژیم صهیونیستی در تامین نیروی انسان دچار چالش جدی است مگر اینکه مزدور بیاورد و مزدور استخدام بکند وگرنه الان فراخوان می‌دهند برای نیرو‌های احتیاط تعداد زیادی غیبت می‌کنند خوب این را که نمی‌شود جبران کرد با مسائل مالی، یا بحث امنیت روانی و تاثیری که این روی اقتصاد می‌گذارد این هم خیلی با کمک اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم قابل جبران نیست بنابراین رژیم اگر چه دارد برای سایر کشور‌ها و سایر بازیگران هزینه تولید می‌کند، اما خودش هزینه‌های بسیار بیشتری را دارد پرداخت می‌کند خوب الان وضعیت آمریکا را هم که بررسی بکنیم خوب الان همه متفق‌القول هستند که آمریکا قدرت رو به افول هست یکی از دلایل افول آمریکا این هست که آمریکا وارد جنگ‌های بی نتیجه شد و در این جنگ‌ها دچار فرسایش شد مثل جنگ افغانستان، جنگ عراق، اتفاقاً خود ترامپ در انتقاد به این جنگ‌ها به قدرت رسید و دائماً می‌گفت که ما هفت تریلیون دلار در این جنگ‌ها هزینه کردیم و عملاً این پول‌ها می‌توانست صرف بهبود اقتصاد آمریکا بشود، اما نتیجه عکس داد بنابراین الان هم رژیم صهیونیستی در چنین پارادایمی قرار گرفته و هر چقدر و هر چقدر این جنگ‌ها طولانی‌تر بشود برای رژیم یک وضعیت بسیار بدتری را رقم خواهد زد و اگر امروز هم رژیم این جنگ‌ها را متوقف کند عملاً به معنای پذیرش شکست خودش است یعنی همین طرح آتش بس را اگر بپذیرد یعنی این که من بعد از دو سال جنگ نتوانستم به هیچ یک از اهداف خودم دست پیدا بکنم و بعد آمدم و با اون مجموعه‌ای که خودم بهش می‌گویم تروریست است دارم مذاکره می‌کنم.