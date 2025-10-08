پخش زنده
تست عایقی بالابرها و تجهیزات خط گرم برای نخستین بار در محل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در راستای ارتقای ایمنی اکیپهای عملیاتی و کاهش هزینههای اجرایی، عملیات تست عایقی بالابرها و تجهیزات خط گرم شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی برای نخستین بار با حضور کارشناسان و متخصصان مربوطه در محل شرکت انجام شد.
پیش از این، این آزمونها بهصورت سالانه در تهران انجام میگرفت، اما امسال با هماهنگی و پیگیریهای همکاران معاونت فروش و خدمات مشترکین برای نخستین بار تیم تخصصی تست عایق از سوی شرکتهای تأیید صلاحیتشده به استان اعزام و آزمایشها بهصورت میدانی در محل شرکت انجام شد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، منجر به کاهش چشمگیر هزینهها تا حدود ۵۰ درصد و صرفهجویی قابل توجه در زمان و منابع شده است.
گفتنی است عملیات تست طی سه روز کاری و برای ۹ ناحیه عملیاتی ایثار، باهنر،ولیعصر، باکری، خوی، سلماس،بوکان،مهاباد و میاندوآب برنامهریزی و اجرا شد که روزانه سه دستگاه بالابر خط گرم مورد بررسی دقیق و آزمون عایقی قرار گرفتند.
در این فرآیند، علاوه بر بالابرها، تجهیزات ایمنی و عایقی شامل دستکشها، بومها، پدها و چوبهای عایق نیز مطابق استانداردهای وزارت نیرو مورد تست و ارزیابی قرار گرفتند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی نیز به اهمیت این تست های دوره ای اشاره کرد و گفت: با توجه به حساسیت عملیات خط گرم و تماس مستقیم همکاران با شبکههای برقدار، اطمینان از سلامت تجهیزات عایق امری حیاتی است که خوشبختانه انجام این تستها در محل شرکت علاوه بر صرفهجویی اقتصادی، موجب تسهیل برنامهریزی و افزایش ضریب ایمنی نیروهای عملیاتی میشود.
وی افزود: امیدواریم استمرار این روند در سالهای آتی و اجرای دورهای تستهای فنی بتواند نقش مؤثری در کاهش حوادث کاری و پایداری شبکههای توزیع برق داشته باشد.