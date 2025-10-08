جمعی از مدیران حوزه انرژی آذربایجان‌غربی به مناسبت هفته نیروی انتظامی، با سردار جهانبخش، فرمانده انتظامی استان دیدار کرده و گفت‌و‌گو کردند.

در دیدار مدیران حوزه انرژی استان با سردار جهانبخش، فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی، بر همکاری و تعامل بین دستگاه‌های خدمات‌رسان و نیرو‌های انتظامی در راستای تأمین امنیت انرژی و پایداری خدمات تأکید شد.

در این دیدار علیرضا شیخی، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی، مجرد مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، رستگاری مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای و کیامهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی حضور داشتند.

مدیران حاضر ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به مجموعه فراجا، نقش مؤثر و تعیین‌کننده این نیرو در تأمین امنیت عمومی و حمایت از زیرساخت‌های حیاتی کشور را مورد تأکید قرار دادند. آنان با اشاره به شرایط اقتصادی و انرژی کشور، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را یکی از ضرورت‌های مهم برای بهینه‌سازی مصرف و کاهش فشار بر منابع ملی دانستند.

سردار جهانبخش نیز در این دیدار با قدردانی از حضور مدیران حوزه انرژی، بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای تأمین امنیت، استمرار خدمات و ارتقای رضایتمندی مردم تأکید کرد و گفت: پایداری خدمات حوزه انرژی و تأمین امنیت آن، بخشی از امنیت ملی کشور است که نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاه‌هاست.

در ادامه، مدیران شرکت‌های خدمات‌رسان استان با حضور در دفتر جانشین فرماندهی انتظامی آذربایجان‌غربی نیز دیدار کرده و هفته نیروی انتظامی را به وی تبریک گفتند.

این دیدار با هدف تقویت ارتباطات بین‌بخشی، تبادل دیدگاه‌ها و تجلیل از زحمات نیرو‌های انتظامی در حفظ نظم و امنیت عمومی برگزار شد.