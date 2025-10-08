به مناسبت هفته نیروی انتظامی انجام گرفت؛
دیدار مدیران حوزه انرژی آذربایجانغربی با فرمانده انتظامی استان
جمعی از مدیران حوزه انرژی آذربایجانغربی به مناسبت هفته نیروی انتظامی، با سردار جهانبخش، فرمانده انتظامی استان دیدار کرده و گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ در دیدار مدیران حوزه انرژی استان با سردار جهانبخش، فرمانده انتظامی آذربایجانغربی، بر همکاری و تعامل بین دستگاههای خدماترسان و نیروهای انتظامی در راستای تأمین امنیت انرژی و پایداری خدمات تأکید شد.
در این دیدار علیرضا شیخی، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی، مجرد مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی، رستگاری مدیرعامل شرکت آب منطقهای و کیامهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی حضور داشتند.
مدیران حاضر ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به مجموعه فراجا، نقش مؤثر و تعیینکننده این نیرو در تأمین امنیت عمومی و حمایت از زیرساختهای حیاتی کشور را مورد تأکید قرار دادند. آنان با اشاره به شرایط اقتصادی و انرژی کشور، اصلاح قیمت حاملهای انرژی را یکی از ضرورتهای مهم برای بهینهسازی مصرف و کاهش فشار بر منابع ملی دانستند.
سردار جهانبخش نیز در این دیدار با قدردانی از حضور مدیران حوزه انرژی، بر اهمیت همافزایی دستگاهها برای تأمین امنیت، استمرار خدمات و ارتقای رضایتمندی مردم تأکید کرد و گفت: پایداری خدمات حوزه انرژی و تأمین امنیت آن، بخشی از امنیت ملی کشور است که نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاههاست.
در ادامه، مدیران شرکتهای خدماترسان استان با حضور در دفتر جانشین فرماندهی انتظامی آذربایجانغربی نیز دیدار کرده و هفته نیروی انتظامی را به وی تبریک گفتند.
این دیدار با هدف تقویت ارتباطات بینبخشی، تبادل دیدگاهها و تجلیل از زحمات نیروهای انتظامی در حفظ نظم و امنیت عمومی برگزار شد.