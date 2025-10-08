رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از دانشگاهیان و دانشجویان خواست طرح‌ها و برنامه‌های خود را در زمینه مدیریت منابع آبی و مقاوم‌سازی بخش کشاورزی ارائه دهند تا تولید غذا در برابر خشکسالی و کم‌آبی مقاوم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محمدرضا اصغری در مراسم روز ملی دامپزشکی با اشاره به نقش کلیدی دامپزشکان در حفظ سلامت دام و ارتقای بهداشت عمومی گفت: ارائه طرح‌هایی شامل معرفی گونه‌های مقاوم به کم‌آبی و افزایش راندمان دام‌ها در شرایط بحرانی می‌تواند به تضمین امنیت غذایی کمک کند.

وی اضافه کرد: کارگروه مقاوم‌سازی بخش کشاورزی در جهاد کشاورزی تشکیل شده و دانشگاهیان و محققان می‌توانند با ارائه برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت در سیاست‌گذاری‌های اجرایی همکاری کنند. رییس سازمان جهاد کشاورزی همچنین بر ضرورت آگاهی‌بخشی مردم نسبت به حفظ منابع و پایداری تولید تأکید کرد.

وی در پایان فرا رسیدن چهاردهم مهرماه، روز ملی دامپزشکی را به فعالان و تلاشگران این حوزه تبریک گفت و آن را فرصتی برای قدردانی از خدمات جامعه دامپزشکی دانست.