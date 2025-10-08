ارومیه میزبان نمایندگان ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی ۳۸ کشور جهان
مجمع عمومی فدراسیون بینالمللی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی با حضور ۳۸ کشور در ارومیه برگزار خواهد شد.
؛ آذربایجانغربی و ارومیه ۱۶ مهر میزبان نمایندگان ۳۸ کشور در مجمع عمومی فدراسیون بینالمللی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی با حضور محسن مهرعلیزاده رئیس جهانی این رشته و اعضای هیئت رئیسه خواهد بود.
این اجلاسیه در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار خواهد شد و ارومیه و آذربایجانغربی برای دومین بار بعد از مجمع آسیایی کنفدراسیون کبدی، میزبان اجلاسیههایی در سطح بینالمللی شده است.
همچنین هفتمین دوره مسابقات آسیایی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی با حضور ۱۷ کشور قاره آسیا روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری به میزبانی سالن غدیر ارومیه برگزار خواهد شد که حضور این تعداد کشور در ادوار قبلی بیسابقه بوده و شهر ارومیه امسال چنین رخداد بزرگی را میزبانی خواهد کرد.