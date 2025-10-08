دیدار رئیس فدراسیون بینالمللی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی با استاندار آذربایجانغربی
محسن مهرعلیزاده رئیس فدراسیون بینالمللی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی بههمراه هیئتی از مسئولان این فدراسیون عصر امروز با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با ابراز خرسندی از میزبانی این رقابتها، این رویداد را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و ورزشی استان دانسته و گفت: مجموعه مدیریتی آذربایجانغربی آمادگی کامل برای حمایت و برگزاری مطلوب مسابقات ملی و بینالمللی دارد.
رئیس فدراسیون بینالمللی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی نیز با قدردانی از حمایتهای استانداری و نهادهای استانی، افزود: امیدواریم با هماهنگی و همکاری همه بخشها، این دوره از رقابتها بهعنوان یکی از منظمترین و باشکوهترین دورههای آسیایی برگزار شود.
در این دیدار طرفین ضمن بررسی روند آمادهسازی و برگزاری هفتمین دوره مسابقات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا در شهر ارومیه، بر ضرورت همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی استان برای میزبانی شایسته این رویداد تأکید کردند.
همچنین شهر ارومیه فردا ۱۶ مهر میزبان نمایندگان ۳۸ کشور در مجمع جهانی فدراسیون بینالمللی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی با حضور محسن مهرعلیزاده رئیس جهانی این رشته و اعضای هیات رئیسه خواهدبود.