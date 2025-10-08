ملی پوشان پارادوومیدانی ایران پس از کسب عنوان سومی در رقابت‌های قهرمانی جهان، به کشور بازگشتند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ۲۰ ملی پوش پارادو و میدانی کشورمان که در رقابت‌های قهرمانی جهان به میزبانی هند حضور پیدا کرده و توانسته بود با ۹ نشان طلا، دو نقره و ۴ برنز روی سکوی سوم رقابت‌ها قرار بگیرد، بامداد چهارشنبه وارد کشور شد.

تیم ملی پارادو و میدانی ایران که برای اولین بار به عنوان سومی دست پیدا کرده است، این عنوان را در رقابت با ۱۰۰۰ ورزشکار از ۱۰۴ کشور دنیا بدست آورده بودند.