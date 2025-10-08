پخش زنده
وزیر راه و شهرسازی دو مورد از اصلیترین چالشهای صنعت حملونقل ریلی را نظام قیمتگذاری یارانهای سوخت و نظام قیمتگذاری تکلیفی حمل و نقل ریلی برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرزانه صادق در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، افزود: این موارد با پیگیریهای وزارت راه و شهرسازی و حمایتهای مجلس شورای اسلامی در داخل دولت بررسی و نتیجه گیری خواهد شد.
وی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل ریلی را طی یک سال گذشته مطلوب توصیف کرد و با اشاره به عملکرد این وزارتخانه در حوزه حملونقل ریلی، از برنامهریزی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در حوزه حملونقل ریلی خبر داد.
صادق در ادامه یکی از مشکلات موجود در حوزه حملونقل ریلی را تجمیع تعهداتی عنوانکرد که از دورههای قبل تا به امروز ماندهاند و دولت امکان پاسخگویی به همه آنها را با توجه به تحریمهای ظالمانه دشمن و کمبود منابع مالی و فشار موجود بر صنعت ریلی ندارد.
وی با اشاره به مشارکت قابل توجه بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل ریلی طی یک سال گذشته، گفت: اگرچه سرعت مشارکت بخش خصوصی با مطالبات همخوانی ندارد، اما تغییر رویهها مشهود است.
وزیر راه و شهرسازی در خاتمه بیانداشت: تلاش میکنیم با حمایت مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیونها، پروژههای بیشتری به صورت مشارکتی انجام شود.
در ابتدای این نشست گزارشی از وضعیت حمل و نقل ریلی، در خصوص فرصتها و مشوقهای سرمایه گذاری ایجاد شده، عملکرد حمل و نقل ریلی در دولت چهاردهم، مقایسه حمل و نقل ریلی نسبت به گذشته، خصوصیسازی و چالشهای این صنعت ارائه شد.