مسئول مدیریت امور طیور و نبور عسل جهادکشاورزی آذربایجان شرقی اعلام کرد: پیش بینی میشود امسال بیش از ۱۷ هزار تن عسل از کندوهای بومی و مدرن استان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ناصر امیرابراهیمی افزود: به علت اصلاح ملکه کندوها تولید عسل در استان حدود ۱۰ درصد افزیش خواهد یافت.
وی اضافه کرد: این میزان عسل در بیش از یک میلیون و ۱۹۲ هزار کلنی زنبور عسل تولید میشود.
به گفته وی بیشترین عسل استان درشهرستانهای مراغه، سراب و ورزقان تولید و روانه بازار میشود.
ناصر امیرابراهیمی افزود: آمارگیری از رنبورستاهای آذربایجان شرقی از پنجم مهر آغاز شده است و تا ۱۷ مهر به همت ۲۰۰ کارشناس پهنه ادامه خواهد داشت.
مسئول مدیریت امور طیور و نبور عسل جهادکشاورزی استان افزود: زنبور داری و تولید عسل در آذربایجان شرقی برای بیش از ۱۸ هزار نفر شغل مستقیم ایجاد کرده است.
هادی خرسندی مدیر جهادی کشاورزی مراغه نیز گفت: این شهرستان رتبه نخست تولید عسل در استان را دارد و پیش بینی میشود امسال حدود سه هزار تن عسل تولید شود.
وی افزود: عسل مراغه در حدود ۲۰۰ هزار کلنی کندوی بومی و مدرن تولید میشود.
آذربایجان شرقی با داشتن بیشترین تعداد زنبورستان رتبه نخست در این حوزه و در بخش تولید عسل رتبه دوم کشور را دارد.