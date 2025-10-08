پخش زنده
شماری از فعالان صلح از جمله فعال محیط زیست سوئدی گرتا تونبرگ که در ناوگان «جهانی الصمود» شرکت داشتند، پس از بازداشت توسط نیروهای اسرائیلی در آبهای بینالمللی، تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تونبرگ گفت: از آب آشامیدنی سالم محروم بودم و دیگر بازداشتشدگان نیز از دریافت داروهای حیاتی خود بازماندند.
از سوی دیگر شبکه الجزیره به نقل از جنبش «ناوگان جهانی الصمود» گزارش داد که همچنان ۶ نفر از اعضای این ناوگان در بازداشت نیروهای اسرائیلی هستند؛ افرادی که به گفته این جنبش، «بهصورت غیرقانونی در آبهای بینالمللی ربوده شدند».
در همین زمینه، وزارت امور خارجه الجزایر اعلام کرد که ۱۱ تبعه الجزایریِ شرکتکننده در ناوگان جهانی الصمود امروز از طریق خاک اردن به آن کشور بازگردانده شدهاند.
همچنین وزارت امور خارجه عمان در بیانیهای جداگانه اعلام کرد که با همکاری شرکای منطقهای خود، موفق به تسهیل بازگشت یکی از شهروندان عمانیِ شرکتکننده در این ناوگان شده است.
در این بیانیه از «پادشاهی اردن و سایر کشورهای دوست و برادر» به دلیل نقششان در این اقدام انسانی قدردانی شده است.
رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر ۴۲ کشتی ناوگان الصمود را در آبهای بینالمللی توقیف و صدها فعال خارجی حاضر در آن را بازداشت کرد.