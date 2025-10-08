دانشجویان دانشگاه شیراز در سی‌امین المپیاد علمی دانشجویی (سال ۱۴۰۴) کشور، موفق به کسب ۱ مدال برنز و ۱۹ رتبه برتر المپیاد علمی‌دانشجویی کشور در سیزده رشته شدند.

مرحلۀ نهایی سی‌امین المپیاد دانشجویی که در مردادماه، به‌صورت همزمان در دانشگاه‌های کشور برگزار شد؛ در رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، الهیات و معارف اسلامی، علوم اقتصادی، حقوق، علوم تربیتی، شیمی، فیزیک، زیست شناسی، ریاضی، آمار، مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)، مهندسی مواد، روان‌شناسی، مهندسی صنایع و سلول‌های بنیادی برگزار شد.

در این آزمون هزاد و یک نفر از دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور با یکدیگر به رقابت پرداختند که درنهایت، درمجموع ۳۵۴ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های کشور موفق به کسب رتبه‌های ۱۵ تا ۱ شدند، در این میان ۲۰ نفر از دانشجویان برگزیده از دانشگاه شیراز بودند.

اسامی دانشجویان شیراز که موفق به کسب رتبه‌های برتر المپیاد علمی دانشجویی شدند، به شرح زیر است:

اسامی برگزیدگان مرحله نهائی سی امین المپیاد علمی - دانشجویی کشور سال ۱۴۰۴

امیرحسین نیاکان رتبه ۳ و مدال برنز المپیاد مهندسی مکانیک

مریم معقولی رتبه ۴ المپیاد زبان و ادبیات فارسی

سبحان ترنگان رتبه ۴ المپیاد علوم زمین

حسین کاویانی رتبه ۴ المپیاد مهندسی برق

عرفان شریفی رتبه ۴ المپیاد علوم اقتصادی

امیراحمدوزیری برازجانی رتبه ۸ المپیاد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

زینب خلف زاده رتبه ۹ المپیاد روانشناسی

شکوفه توکلی رتبه ۹ المپیاد زیست شناسی

سیدامیرحسین گلشنی رتبه ۹ المپیاد مهندسی متالورژی و مواد

حسنعلی صالحی رتبه ۱۰ المپیاد فیزیک

طاهره سیف رتبه ۱۱ المپیاد حقوق

اهوراخلیل پور رتبه ۱۱ المپیاد مهندسی برق

زهرا قیومیان رتبه ۱۱ المپیاد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

محمد امین شریف رتبه ۱۳ المپیاد مهندسی برق

محمد امین باقری اصلی رتبه ۱۴ المپیاد ریاضی

زهرا صابر رتبه ۱۴ المپیاد علوم زمین

محمدحسین مرادی رتبه ۱۴ المپیاد مهندسی برق

کوروش دهقان رتبه ۱۵ المپیاد آمار

فاطمه نامدار قصرالدشتی رتبه ۱۵ المپیاد علوم اقتصادی

معراج کلایی رتبه ۱۵ المپیاد مهندسی برق