شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز چهارشنبه شانزدهم مهر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام میشود:
شاهرود
خیابان دانشجو از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح
خیابان تهران حدفاصل ابتدای خیابان گلزار شهدا الی چهارراه دادگستری از ساعت ۱۱ صبح الی ۱۳
خیابان غفاری کوچههای اول، کوچه شهید بسطامی و شهید محمدی از ساعت ۱۴ الی ۱۶.۳۰