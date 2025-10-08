رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح ضمن اشاره به اینکه پیشگیری در نیرو‌های مسلح یک اصل است، گفت که در پیشگیری از وقوع جرم پیشتاز هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دومین شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم در نیرو‌های مسلح خراسان رضوی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، حجت‌الاسلام و‌المسلمین زرندی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، یزدانیان، معاون حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، مدیران کل حوزه ریاست، پیشگیری از وقوع جرم، عفو و سجل قضایی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و مدیران سازمان قضایی نیرو‌های مسلح خراسان رضوی و در جمع فرماندهان ارشدنظامی و انتظامی و دیگر اعضاء کمیسیون تخصصی یگان‌های نیرو‌های مسلح این استان به میزبانی قرارگاه ثامن الائمه علیه السلام برگزار شد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در این جلسه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، بیان کرد: دشمن فکر می‌کرد با شهادت فرماندهان و در فضای جامعه التهاب ایجاد شود، اما مردم با اتحادی مثال‌زدنی به صحنه آمدند و دشمن شکست خورد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در این جلسه به تشریح آخرین تحولات منطقه و لزوم مقاومت در برابر رژیم کودک‌کش صهیونی پرداخت.

وی با اشاره به عملیات نیرو‌های مقاومت که از زندان بزرگ غزه در طوفان الاقصی عبور کردند، گفت: به کسانی که معترض شدند چرا مقاومت پیش‌دستی کرد، باید پاسخ داد که مقاومت آغازگر نبود. رژیم صهیونی ۱۷ سال مردم فلسطین را در سخت‌ترین محاصره اقتصادی، تسلیحاتی و دارویی قرار داده بود و این حق مسلم شهروندی است که در مقابل دشمن غاصبانه به وظیفه انسانی خود عمل کند.

وی با محکوم کردن جنایات اخیر صهیونیست‌ها، اظهار داشت: امروز در مقابل دوربین‌های دنیا و به صورت علنی، کودک فلسطینی را در صف گرفتن غذا مورد حمله وحشیانه قرار می‌دهند و به آن افتخار می‌کنند. دنیا با وجود گوش‌های کر مدعیان حقوق بشر، شاهد این جنایات است.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با اشاره به آمار قربانیان گرسنگی در غزه بیان کرد: تاکنون حدود ۳۰۰ نفر فقط بر اثر گرسنگی به شهادت رسیده‌اند و دنیا از این خبر دارد، اما دولت‌های مدعی حقوق بشر در سازمان ملل سکوت کرده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان با بیان اینکه نباید فریب محاسبات مادی و ظاهربینانه را خورد، وضعیت رژیم صهیونیستی را به «یزید جلاد» تشبیه کرد که پس از جنایات کربلا، می‌خواست جشن پیروزی بگیرد، اما صحنه برگشت و سربلندی امام حسین (ع) به افتضاح بنی‌امیه تبدیل شد.

وی در راستای تبیین پیروزی مقاومت در عرصه جهانی تأکید کرد: امروز به لطف پروردگار، در اقصی نقاط دنیا، از برلین و نیویورک و لندن تا مادرید، جمعیت میلیونی علیه جنایات اسرائیل و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین به میدان آمده‌اند.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح افزود: از اقصی نقاط جهان کاروانی با نام صمود برای شکست محاصره غزه به حرکت در آمدند، اما رژیم صهیونی سعی در جلوگیری از آن دارد. آنها باید بدانند آگاهی و پیروزی مقاومت با گرفتن کاروان‌ها متوقف نمی‌شود، کشتی‌های دیگر مقاومت در حال حرکت است.

وی افزود: فرماندهی معظم کل قوا از نخستین ساعات صبح جمعه ۲۳ خرداد، در صحنه حاضر بودند و پاسخ کوبنده‌ای بر پیکر اسرائیل وارد شد و روز دوازدهم، رژیم صهیونی تسلیم شد و مجبور شد درخواست آتش بس بدهد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با بیان اینکه پیشگیری در نیرو‌های مسلح یک اصل است، گفت: با تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر صیانت از این نیروی مقتدر، در پیشگیری از وقوع جرم پیشتاز هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان، گفت: فلسفه وجودی این سازمان، حفظ سلامت و اقتدار نیرو‌های مسلح و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی است، اما مهم‌ترین مأموریت آن پیشگیری از وقوع جرم در میان نیرو‌ها به شمار می‌رود.