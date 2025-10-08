همکاری دانشگاهی ایران و عراق در حوزه مهندسی مکانیک ، انرژی ، برق و بیومدیکال و حوزه‌های محیط زیستی در نشست مشترک هیات عالی رتبه دو دانشگاه مورد توافق قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بازدید هیاتی از دانشگاه تکنولوژی بغداد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و تشکیل کارگروه مشترک در حوزه‌های و همکاری در حوزه‌های مهندسی، دعوت از اساتید شاخص دانشگاه صنعتی امیرکبیر به‌عنوان سخنران کلیدی در همایش‌های علمی دانشگاه تکنولوژی بغداد، برگزاری دوره‌های کارآموزی تابستانی و فرصت‌های مطالعاتی مشترک توافق کردند.

معاونت امور بین‌الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر میزبان هیأتی از دانشگاه تکنولوژی بغداد بود.

این هیأت متشکل از دکتر محسن حمزه رئیس دانشگاه تکنولوژی بغداد، دکتر علاء عبدالهادی جابر رئیس دانشکده مکانیک، دکتر غسان عبدالحسین بلال رئیس دانشکده الکترومکانیکال، دکتر جعفر محمد ظیف مدیر دپارتمان آزمایشگاه‌ها و دکتر منال عبد الواحد عبود مدیر پارک علم و فناوری، با هدف مذاکره درباره اجرایی‌سازی مفاد تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی و پژوهشی به ایران سفر کردند.

در نخستین روز این سفر، اعضای هیأت عراقی از پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کردند.

در این دیدار ، پیشنهاد همکاری در زمینه برگزاری رویداد‌های مشترک علمی و فناورانه همچون AUT-Talk، Startup Weekend و ایده‌ بازار با حضور صنعتگران ، اساتید، دانشجویان، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران مطرح شد.

بازدید و برگزاری نشستی با رئیس دانشکده‌های مهندسی مکانیک و دانشکده فیزیک و تعدادی از اعضای هیأت علمی این دانشکده‌ها با رویکرد بررسی زمینه‌های همکاری‌های مشترک و بازدید از آزمایشگاه‌های تخصصی دانشکده از دیگر بخش‌های برنامه هیات عراقی بود.

در روز دوم سفر، هیأت دانشگاه تکنولوژی بغداد از دانشکده مهندسی برق و چند آزمایشگاه تخصصی و ساختمان تربیت بدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کردند.

در ادامه، جلسه‌ای رسمی در اتاق شورای دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و روسای دانشکده‌های منتخب برگزار شد.

در این نشست، دوطرف ضمن بررسی زمینه‌های همکاری، درباره راهکار‌های اجرایی و برنامه‌های آتی تبادل‌نظر کردند.

دو طرف درباره اقدامات اجرایی مورد توافق در قالب دو کارگروه مشترک شامل روسای دانشکده‌های دو دانشگاه به توافق رسیدند.

دوطرف بر شناسایی و تمرکز بر نیاز‌های مشترک دو کشور و ایجاد هسته‌های پژوهشی در محور‌هایی همچون ریزگردها، انرژی، محیط زیست و منابع آب تاکید و لزوم جهت‌دهی همکاری‌ها به‌سمت پروژه‌های کاربردی و صنعتی متناسب با ماهیت صنعتی دو دانشگاه را مطرح کردند.

تشکیل گروه‌های علمی مشترک و آغاز فعالیت‌های پژوهشی مشخص با حمایت‌های مالی دو طرف و همکاری در حوزه بیومدیکال میان دانشکده‌های مکانیک، مهندسی پزشکی و علوم دانشگاه تکنولوژی بغداد از دیگر توافقات دو دانشگاه صنعتی امیرکبیر و تکنولوژی بغداد به شمار می‌رود.

طرفین توافق کردند ؛ به دلیل نوپا بودن بیومدیکال به منظور تقویت تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت اساتید دانشگاه امیرکبیر اقدام به برگزاری دوره‌های تخصصی، پذیرش اساتید عراقی به‌ عنوان دانشجوی دکتری و میزبانی فرصت‌های مطالعاتی برای اساتید و دانشجویان عراقی اقدام شود.

برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی دانشجویی و رویداد‌های ورزشی مشترک میان دانشجویان دو کشور، ایجاد فرصت‌های بازدید و تبادل علمی برای اساتید، تدریس مشترک دروس تخصصی توسط اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دانشکده‌های متناظر دانشگاه تکنولوژی بغداد، بررسی امکان برگزاری دوره‌های مشترک کارشناسی ارشد در رشته‌های مورد توافق، به‌ویژه با تأکید بر دوره‌های کوتاه‌مدت از دیگر توافقات طریق عنوان شده است.

علاوه بر اینها، دوطرف بر همکاری در زمینه توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌ها و عقد قرارداد‌های مرتبط، دعوت از اساتید شاخص دانشگاه صنعتی امیرکبیر به‌ عنوان سخنران کلیدی در همایش‌های علمی دانشگاه تکنولوژی بغداد، برگزاری دوره‌های کارآموزی تابستانی و فرصت‌های مطالعاتی مشترک و تأکید بر برنامه‌های فرهنگی، علمی و دانشجویی مشترک و بین‌المللی‌سازی رویداد‌های دانشگاهی با حضور و مشارکت اساتید و دانشجویان دو طرف، به‌گونه‌ای که امکان حضور آنها به‌عنوان شرکت‌کننده، داور یا ناظر فراهم شود، تاکید کردند.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دو کارگروه مشترک با محوریت روسای دانشکده‌های مهندسی مکانیک و مهندسی برق و مهندسی پزشکی و با همکاری روسای دانشکده‌های همکار و معاونان بین‌الملل و پژوهشی دانشکده‌ها تشکیل شد.

بر اساس توافق طرفین، مقرر شد این کارگروه‌ها تا پایان مهر از طریق نشست‌های آنلاین و حضوری برنامه‌های مصوب را پیگیری و برای اجرا آماده‌سازی کنند.