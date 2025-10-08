به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،رییس اتحادیه ابزار کرمان گفت: این نمایشگاه با شرکت ۵۵تولید کننده از سراسر کشور به مدت ۳روز تا ۱۸مهر از ساعت ۱۵لغایت ۲۱ پذیرای بازدید کنندگان است .

آقای مراغه زاده افزود: ۱۸تولید کننده از استان کرمان در این نمایشگاه حضور دارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان هم درمراسم آغاز بکار این نمایشگاه گفت: برپایی چنین نمایشگاههایی روند تولید و سرمایه گذاری استان را سرعت می بخشد.

سالاری افزود: تبادل فناوری و تامین نیازهای حوزه صنعت و معدن استان مهمترین دستاورد اینگونه نمایشگاهها است.