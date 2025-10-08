پخش زنده
در نخستین روز از هفته کودک و روز روستا، جشنواره بازیهای بومی و محلی در دبستان روستایی برکت مولوی ریک تالش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در نخستین روز از هفته کودک و روز روستا، مراکز ثابت و پستی تالش با همراهی هیئت بازیهای بومی و محلی شهرستان، جشنواره بازیهای بومی و محلی را در دبستان روستایی برکت مولوی ریک برگزار کردند.
ایجاد فضای شاد و مفرح، پاسداشت بازیهای اصیل شهرستان تالش مانند طناب کشی ، بازی دوز ، عضویت دانش آموزان در مرکز پستی و ارائه فعالیتهای کتاب محور به کودکان روستا، از جمله برنامههای این رویداد بود.
در پایان این مراسم به منتخبین این جشنواره عضویت در مرکز پستی و جوایزی اهدا شد.