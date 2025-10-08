در چارچوب رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور، تیم شهرداری همدان در مصاف با تیم آقای شماره ۱۰ جلفا به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، تیم شهرداری همدان در دیداری خارج از خانه به مصاف آقای شماره ۱۰ جلفا رفت و در پایان با ارائه نمایشی زیبا و حساب شده، با نتیجه ۱ بر ۰ به پیروزی رسید.

تک گل ارزشمند این دیدار را امیرحسین بهرامی برای شهرداری همدان به ثمر رساند. شاگردان رضا اردویان در طول مسابقه چندین موقعیت مسلم گلزنی ایجاد کردند و بار‌ها دروازه حریف خود را با حملات منسجم مورد تهدید قرار دادند.

شهرداری همدان از دقیقه ۷۵ مسابقه، پس از اخراج یکی از بازیکنان خود، با ۱۰ نفر به کار ادامه داد، اما با دفاعی منظم و بازی هوشمندانه موفق شد برتری خود را تا پایان حفظ کند.

با این پیروزی، شهرداری همدان دومین برد پیاپی خود را به دست آورد و با ۶ امتیاز از دو مسابقه، شروعی درخشان در لیگ دسته اول جوانان کشور رقم زد.

نماینده شایسته همدان در سومین دیدار خود میزبان تیم عقاب مهر تبریز خواهد بود.