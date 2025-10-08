افتتاح هشتمین نمایشگاه تخصصی خانه مدرن و ایده آل در مشهد
هشتمین نمایشگاه تخصصی خانه مدرن و ایده آل در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهدبرپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست نمایشگاه بینالمللی مشهد گفت: این دوره از نمایشگاه در فضایی به مساحت ۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع با حضور ۹۵ شرکت کننده برپا شده است که از این میان ۶۸ شرکت از خراسان رضوی و ۲۷ شرکت هم از سایر استانهای کشور حضور دارند.
ناصر توکلیانفر افزود: مشارکتکنندگان در این نمایشگاه در حوزههای تجهیزات هوشمند و دکوراسیون داخلی، لوازم خانگی، منسوجات، مبلمان، فرش و لوستر آخرین محصولات و دستاوردهای خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده اند.
وی هدف از برگزاری این رویداد را ایجاد پیوند میان نوآوری، زیبایی و کاربرد در زندگی مدرن ایرانی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی عنوان کرد.
نمایشگاه تخصصی خانه مدرن و ایده آل تا هجدهم مهرماه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در سالنهای فردوسی و مفاخر نمایشگاه بین المللی مشهد پذیرای علاقهمندان است.