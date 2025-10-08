پخش زنده
دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمانشاه در هشتمین همایش ملی روز روستا و عشایر موفق به کسب رتبه برتر کشور در حوزههای «گردشگری خلاق روستایی»، «مراسمات آیینی» و «نوآوری» شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،این موفقیت، حاصل برنامهریزی منسجم، مشارکت گسترده فعالان روستایی و تلاش برای معرفی ظرفیتهای بومی و نوآورانه استان کرمانشاه در سطح ملی است. غرفه اختصاصی کرمانشاه در این همایش با تمرکز بر صنایعدستی، محصولات محلی، ایدههای نوآورانه و فعالیتهای فرهنگی – اجتماعی، یکی از پربازدیدترین غرفههای نمایشگاه بود.
در این همایش که با حضور رئیسجمهور و جمعی از مقامات کشوری در روزهای چهاردهم و پانزدهم مهرماه در تهران برگزار شد در بخش آیینی، اجرای گروه دفنوازی و رقص محلی «هلپرکه» جلوهای از فرهنگ اصیل کردی را به نمایش گذاشت که با استقبال چشمگیر میهمانان و شرکتکنندگان همراه شد. این برنامهها علاوه بر معرفی فرهنگ بومی، نشاندهنده نقش هنر و آیین در تقویت هویت اجتماعی و انسجام جامعه روستایی استان است.
غرفه کرمانشاه همچنین میزبان مقامات کشوری از جمله دکتر حسینزاده معاون توسعه روستایی رئیسجمهور بود. آنان با حضور در غرفه کرمانشاه، از تنوع فعالیتها و سطح بالای مشارکت محلی تمجید کرده و آن را الگویی موفق برای توسعه پایدار مناطق روستایی کشور دانستند.
نظری، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری کرمانشاه در حاشیه این همایش، کسب رتبه برتر را حاصل همافزایی مجموعه مدیریتی استان و مشارکت روستاییان خلاق دانست و گفت: «کرمانشاه با تکیه بر ظرفیتهای فرهنگی، گردشگری و کارآفرینانه روستاها، میتواند به یکی از استانهای پیشرو در توسعه پایدار غیرساحلی کشور تبدیل شود.»
وی افزود: توجه به نوآوریهای محلی، احیای آیینهای اصیل، و حمایت از ایدههای کارآفرینی روستایی، سه محور کلیدی توسعه روستاهای کرمانشاه در برنامههای آتی استان خواهد بود.
حضور پررنگ و هدفمند کرمانشاه در همایش ملی روز روستا و عشایر، بار دیگر جایگاه برجسته این استان در عرصه توسعه فرهنگی و اجتماعی مناطق غیرساحلی را تثبیت کرد و نشان داد که اتکا به فرهنگ بومی، نوآوری و مشارکت مردمی، میتواند مبنای توسعه پایدار در جوامع روستایی باشد.