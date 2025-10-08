برگزاری جشنواره امامت و مهدویت، رویدادی بزرگ در جهت ترویج فرهنگ اهل بیت در دانشگاه آزاد اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: جشنواره امامت و مهدویت ایده و طرحی است که از سوی شهید طهرانچی با محوریت ترویج فرهنگ اهل بیت به ویژه فرهنگ مهدوی در دانشگاه آزاد اسلامی در چند سال اخیر برگزار میشود.

بیژن رنجبر اظهار کرد: امیدوارم با برگزاری دوره جدید جشنواره امامت و مهدویت؛ فعالیت‌ها هم دانشگاه آزاد و هم سایر دستگاه‌هایی که در برگزاری این جشنواره همکاری دارند معطوف به ترویج فرهنگ اهل بیت شوند.

وی با بیان اینکه نیاز است رشته‌های بیشتری به این جشنواره در دوره پنجم اضافه شود، گفت: رشته‌های جدیدی همچون هوش مصنوعی در صورت نیاز به محور‌های جشنواره اضافه شود.

پنجمین جشنواره علمی، فرهنگی و هنری امامت و مهدویت امسال نیز در سه بخش دانشگاهی، دانش آموزی و آزاد از ۱۳ رجب در مشهد مقدس آغاز میشود و در سالروز ولادت حضرت ولیعصر (عج) در شهر مقدس قم به کار خود پایان می‌دهد.