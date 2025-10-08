پخش زنده
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برگزاری نمایشگاه کتاب اولین رویداد فرهنگی در دولت چهاردهم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی آریان در آیین رونمایی پوستر دوازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی و چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس گفت: دوازدهمین نمایشگاه کتاب پس از چند سال وقفه در استان از ۲۷ مهرماه به مدت یک هفته در مصلی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این نمایشگاه بیش از ۱۵۰ ناشر استانی و کشوری حضور دارند که ۷۰ ناشر در حوزه دفاع مقدس میباشد.
وی ادامه داد: نمایشگاه کتاب با هم افزایی دستگاههای اجرایی برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی در استان میتواند بستر و ظرفیت پتاسیلهای حوزه فرهنگی را افزایش دهد.