پخش زنده
امروز: -
هوای کلانشهر اصفهان، خمینیشهر و قهجاورستان برای شانزدهمین روز پیاپی، ناسالم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز چهارشنبه شانزدهم مهر با میانگین ۱۰۹ AQI برای شانزدهمین روز پیاپی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
بر این اساس، شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۰۸، پارک زمزم ۱۲۸، دانشگاه صنعتی ۱۱۱، خیابان رهنان ۱۰۳، خیابان فرشادی ۱۲۰، خیابان فیض ۱۳۰ و بولوار کاوه ۱۳۵ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه کردآباد با عدد ۱۷۳ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه بزرگراه خرازی با عدد ۹۰، خیابان رودکی با عدد ۷۱، خیابان زینبیه ۹۵، سپاهانشهر ۷۷، میرزا طاهر ۸۱ و هزار جریب ۹۹ AOI در وضعیت قابل قبول است.
امروز همچنین شاخص هوای خمینیشهر در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در قهجاورستان قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
اداره کل هواشناسی استان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده تا روز شنبه ۱۹ مهر، مناطق مرکزی استان شامل کاشان، لنجان (زرینشهر)، مبارکه، شاهینشهر و میمه، نجفآباد و شهر اصفهان تحت تأثیر غبارآلودگی، افزایش غلظت آلایندهها، کاهش دید و کیفیت هوا قرار خواهند گرفت.
بنا بر اطلاعیه اداره کل هواشناسی اصفهان، این شرایط میتواند به هوای ناسالم برای گروههای حساس و در صورت کنترل نشدن منابع آلاینده، گاهی به هوای ناسالم برای همه گروهها، بهویژه در نواحی پرتردد و صنعتی منجر شود.
توصیه میشود ترددهای غیرضروری، بهویژه برای کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی کاهش یابد و از ناوگان حملونقل عمومی استفاده شود و ارگانهای مرتبط تدابیر پیشگیرانه را به کار گیرند.