به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ این رقابت‌ها در حالی آغاز می‌شود که تیم کشاورز قم در نخستین گام، میزبان دور رفت مرحله اول این مسابقات خواهد بود.

نماینده بسکتبال قم در اولین دیدار، از ساعت ۱۲ ظهر در سالن مسابقات میزبان تیم رایان پارس تهران است.

تیم کشاورز قم با ترکیبی از چهره‌های مستعد شامل ریحانه کنجکاو، نیلوفر فیاض‌نیا، نگار محمدیان روشنفکر، آرمیتا علی‌باقری، نازنین‌فاطمه حسنی‌سعدی، مبینا سادات حسینی، فائزه رحمتی‌مطلق، ترنم محمدی، زهرا حامدیان، هلیا اقدسیا، فاطمه غفاری، مهلا صداقت‌نیک، دریا معمار، نازنین‌زهرا جندقی، نرگس احمدی و سارینا سادات حسینی در این رقابت‌ها حضور دارد.

هدایت این تیم بر عهده مهدیه محمدی و محدثه فراتی است و الهام نادری‌صفا به‌عنوان سرپرست تیم را همراهی می‌کند.