همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی جمعههای خشم و نصر در آبادان و خرمشهر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: مردم بصیر و انقلابی استان خوزستان روز جمعه هجدهم مهرماه همزمان با مردم همیشه در صحنه کشورمان در راهپیمایی جمعههای خشم و نصر، جنایات رژیم اشغالگر قدس علیه مردم مظلوم و بی دفاع غزه را محکوم میکنند.
حجت الاسلام علیرضا قربانی افزود: این مراسم روز جمعه با حضور مردم قدرشناس استان خوزستان، پس از اقامه نماز عبادی -سیاسی جمعه در شهرهای مختلف استان برگزار میشود و یک بار دیگر مردم بصیر خوزستان حمایت خود را از مظلومان غزه اعلام و انزجار خود را از جنایات صهیونیستها نشان خواهند داشت.