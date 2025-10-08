به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: با افزایش سرعت باد جنوب شرقی، تنگه هرمز و دریای عمان متلاطم می‌شود.

حمزه نژاد توصیه کرد: احتیاط‌های لازم در رفت وآمد شناور‌های سبک در نظر گرفته شود.

وی افزود: بعدازظهر در ارتفاعات استان به ویژه منطقه بشاگرد و حاجی آباد، رشد ابر‌های همرفتی همراه با رگبار پراکنده باران و رعد و دبرق پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: فردا و جمعه در بعدازظهر و اوایل شب احتمال تقویت نقطه‌ای سامانه همرفتی و وقوع تند باد لحظه‌ای و گردوخاک علاوه بر ارتفاعات در برخی نقاط مرکزی و مناطق دریایی تنگه هرمز وجود دارد.

حمزه نژاد افزود: در شرق استان تا پایان هفته یک تا ۲ درجه از گرمای هوا در طول روز کاسته می‌شود.