به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی ، سیودومین اجلاس شورای دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز با حضور دکتر بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، آغاز به کار کرد.
در این اجلاس، معاونان دانشگاه، رؤسای مراکز، رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از سراسر کشور حضور دارند تا در خصوص مهمترین برنامهها، سیاستها و اولویتهای دانشگاه آزاد اسلامی به تبادل نظر بپردازند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، در نوبت عصر این اجلاس، کمیسیونهای تخصصی با حضور معاونان و رؤسای واحدها برگزار خواهد شد تا موضوعات مرتبط با حوزههای مختلف دانشگاهی بهصورت تفصیلی بررسی و جمعبندی شود.