به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی شرکت فولاد خراسان گفت: تیم شنای این شرکت در پنجمین دوره مسابقات شنای ایمیدرو و شرکت‌های تابعه که در استخر باغ فردوس اصفهان برگزار شد، بار دیگر نام خود را در فهرست برترین‌های ورزش معادن و صنایع معدنی ایران ثبت کرد.

احسان اسحاقی افزود: این رویداد ورزشی، که با حضور ۱۷ تیم و بیش از ۱۵۰ شناگر کشور برگزار شد که شناگران این شرکت موفق به کسب یک مدال طلا، دو مدال نقره و سه مدال برنز شدند.

در مجموع امتیازات تیمی، فولاد مبارکه اصفهان با ۵۵۵ امتیاز عنوان قهرمانی کشور را به دست آورد، مجتمع فولاد خراسان با ۴۱۷ امتیاز در جایگاه نایب قهرمانی قرار گرفت و فولاد خوزستان با ۳۵۵ امتیاز مقام سوم را کسب کرد.